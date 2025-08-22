자동심장충격기 사용법 등 실습

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나금융그룹은 지난 21일 하나금융 명동사옥에서 그룹 임직원을 대상으로 ‘골든타임 4분, 생명을 지키는 심폐소생술’ 교육을 실시했다고 22일 밝혔다.

교육은 ▷심폐소생술(CPR) 이론 ▷흉부압박술 ▷자동심장충격기(AED) 사용법 등 실제 응급 상황에서 필요한 실습 중심의 프로그램으로 구성됐다.

그룹 임직원 200여명이 자발적으로 참여한 심폐소생술 교육은 지난 18일 강남사옥을 시작으로 20~21일 청라사옥, 명동사옥 등에서 차례로 실시했으며 다음달 2일에는 여의도 사옥에서 진행한다.

질병관리청에 따르면 일반인이 심폐소생술을 시행한 경우 미시행 때보다 생존율은 2.2배, 뇌 기능 회복률은 3.2배 더 높은 것으로 나타났다. 이에 하나금융은 지난해부터 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동의 하나로 임직원 심폐소생술 교육을 실시하고 있다. 현재까지 300여명의 임직원이 수료했다.

앞으로도 그룹 임직원 안전교육을 통해 응급상황 발생 시 초기 대응 능력을 강화하고 심폐소생술의 중요성을 전파할 계획이다.

하나금융 ESG상생금융팀 관계자는 “앞으로도 심폐소생술 교육을 비롯해 지역사회 구성원의 안전과 생명 보호에 기여하는 다양한 ESG 활동을 지속하겠다”고 전했다.