사회적경제 기반 창업 아이디어를 발굴하는 아날로그 공방 교육 및 디지털 교육 진행 내가 원하는 소품을 CAD로 모델링하고 3D 프린터로 출력하는 ‘3D 생활소품 만들기’ 한국 전통공예인 나전칠기를 배우고 소품을 제작해보는 ‘자개 액세서리 공예 교육’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 9월부터 코워킹스페이스 난향꿈둥지 내 이루다 창업공작소에서 ‘3D 생활소품’과 ‘자개 액세서리’ 제작 강의를 진행한다.

이루다 창업공작소는 관악구와 코워킹스페이스에 입주한 사회적경제기업이 공동으로 기획하고 운영하는 민관 협력 사업의 일환이다.

창업공작소에서는 ▲아날로그 공방교육 ▲디지털 교육 ▲사회적경제 교육 등을 제공해 예비 창업인의 꿈과 아이디어를 현실화할 수 있는 아이디어와 실습 기회를 제공하는 동시에 사회적 가치를 확산하는 데 힘쓰고 있다.

9월 3일과 10일, 17일과 24일에는 3D 프린터를 활용한 ‘3D 생활소품 만들기’ 교육이 진행될 예정이다. 참여자들은 초보자도 쉽게 이용할 수 있는 3D CAD 프로그램(Fusion 360)으로 내가 원하는 소품을 모델링 후 3D 프린터로 실제 출력해 보며 디지털 장비를 활용한 창업 아이템을 구상하는 기회를 가질 수 있다.

참여를 원하는 주민들은 8월 25일 오전 10시부터 29일 오후 6시까지 포스터 내 QR을 통해 신청하면 된다. 모집 인원은 15명으로, 참여자들은 개인 노트북을 지참해야 하고, 재료비는 별도이다.

9월 10일과 17일에는 아날로그 공방 교육인 ‘자개 액세서리 공예’ 교육이 실시된다. 지난해 이루다 창업공작소 참여자의 수요를 반영해 올해 신설된 자개 액세서리 공예 교육에서는 한국 전통공예인 나전칠기를 배우고 소품을 만들며 ‘공방’ 창업에 대한 아이디어를 구상해 보는 기회를 가질 수 있다.

접수 기간은 9월 1일 10시부터 5일 오후 6시까지이고 모집 인원은 15명이다. 참여자들은 앞치마를 지참해야 하고, 재료비는 별도이다.

교육에 대한 자세한 사항은 작업공감협동조합으로 문의하면 된다.

구는 오는 10월 이루다 창업공작소 ‘메이커 데이(Maker Day)’를 개최할 계획이다. 참여자들은 콘텐츠 전시를 통해 창업공작소 내 프로그램별 성과를 공유, 주민들은 디지털 교육과 아날로그 공방 교육을 체험해 볼 수 있다.

박준희 구청장은 ‘이루다 창업공작소는 사적 이윤 추구보다 공동체 이익 등 ‘사회적 가치’를 실현하는 상생 모델을 제시하고 있다“며 ”앞으로도 주민들이 이루다 창업공작소에서 꿈과 아이디어를 실현하며, 나아가 창업의 꿈을 이룰 수 있기를 바란다“고 말했다.