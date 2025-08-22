지역 유망 소상공인 발굴, 성장 지원 네이버 클립, 명소·지역 소상공인 소개

[헤럴드경제=고재우 기자] 네이버는 소상공인연합회와 함께 22일부터 23일까지 양일간 광주광역시청에서 ‘소상공인엑스포 in 광주’를 개최한다고 밝혔다.

소상공인엑스포 in 광주는 광주 지역의 다양한 소상공인이 참여해 국내외 방문객들에게 지역의 특색 있는 제품을 선보이는 자리다.

이와 함께 네이버는 클립 서비스를 통해 소상공인엑스포를 널리 알리고, 광주 지역의 가볼 만한 명소와 먹거리를 소개 중이다. 관련 영상은 네이버 클립 ‘소상공인을 담은 클립’ 채널에서 만나볼 수 있다. 21일 기준 250만 이상 재생 수를 기록했다.

나아가 네이버와 소상공인연합회는 광주 지역의 유망한 소상공인 가게를 발굴하고, 대표 메뉴의 밀키트 제품화를 지원할 계획이다. 소상공인엑스포 행사장에서 ▷무등산호랭이(화덕 불고기피자) ▷동천한우(통삼겹 훈제 바비큐) ▷보드란족발(불족발 세트) ▷신쭈꾸미(매운쭈꾸미볶음) ▷엄마네돼지찌개(돼지찌개) 등 지역 맛집 5곳의 제품을 밀키트 형태로 만나볼 수 있다.

채선주 네이버 대외·ESG 정책 대표는 “소상공인엑스포가 지역 소상공인들에게 새로운 성장 기회가 될 수 있도록, 소상공인 발굴과 홍보 지원에 이어 밀키트 제품화까지 보다 폭넓은 지원 방안을 마련했다”며 “앞으로도 소상공인연합회와 협력하며 전국 소상공인의 성장을 위해 다방면으로 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

한편 네이버와 소상공인연합회는 2023년 6월 국내 IT 기업 최초로 소상공인연합회와 업무협약을 체결한 바 있다. 지난 5월에는 소상공인 상생 협력을 강화하는 업무협약을 체결하며 지역 소상공인 성장과 판로개척을 지원해 왔다.