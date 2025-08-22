[헤럴드경제=강승연 기자] SSG닷컴이 매월 22일 식품 중심의 장보기에 혜택을 집중한 ‘쓱닷컴 22 Week’ 프로모션을 신설했다고 밝혔다.

기존 ‘쓱세일’은 뷰티·패션·명품·리빙과 같은 라이프스타일 상품 전용 프로모션으로 재정립하고, 그로서리 행사는 ‘22 Week’로 분리한다.

이날 시작하는 행사에선 22대 상품을 엄선해 특가 판매한다. 먼저 와규 윗등심(100g)과 밤고구마(1kg)를 40% 할인해 4000원대에 선보인다. 청우 쫀득초코칩커피, 해태 프리츠 3종 과자, 코디 기름먹는 키친타올 등은 1+1 혜택으로 구성했다.

매일 2종씩 14종 상품의 타임딜 행사도 마련했다. 설레원 제주 하우스 감귤, 신라명과 마드레느, 다농이네 홍로사과를 1만9000원대에 한정 판매한다.

매일 최대 22% 할인하는 쿠폰도 발급한다. 판매자 배송 상품에 적용되는 15% 상품 쿠폰을 추가 제공하며, 행사카드로 7만원 이상 결제하면 7% 청구할인도 받을 수 있다. 또 내달 22일 ‘22 Week’ 행사 알림을 신청하면 최대 2000원의 장보기 지원금을 지급한다.

이재은 SSG닷컴 영업마케팅팀장은 “이번 행사는 쓱닷컴의 그로서리 상품 역량을 집대성해 선보이는 행사“라며 ”장바구니 부담을 낮추는 데 도움이 될 것“이라고 말했다.