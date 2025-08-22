러·우 정상회담 둘러싸고 “젤렌스키 정당성 의문” 우크라 “안전보장이 먼저” 푸틴, 여전히 ‘돈바스·나토가입·서방군 배치’ 포기 요구

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 우크라이나와 러시아의 협상이 급물살을 타고 있지만 당사국들의 입장 차는 좀처럼 좁혀지지 않고 있다. 우크라이나 문제 해결에 대한 러시아의 입장은 ‘영토 문제’를 제외하고는 거의 변하지 않은 것으로 전해진다.

특히 러시아는 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과 만나기 위한 정당성이 확보돼야 한다는 입장을 내세우면서 정상회담 성사 여부에도 찬물을 끼얹고 있다.

21일(현지시간) 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 푸틴 대통령이 우크라이나에 ▷돈바스(도네츠크주와 루한스크주) 지역 전체 포기 ▷북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 포기 ▷중립 유지 ▷서방군의 우크라이나 주둔 금지 등을 요구하고 있다고 보도했다.

이는 우크라이나 문제 해결에 대한 러시아의 입장은 ‘영토 문제’를 제외하고는 거의 변하지 않은 것으로, 푸틴 대통령이 지난해 6월 제시한 우크라이나 휴전 조건과 거의 일치하는 내용이다.

다만 푸틴 대통령은 당시 우크라이나가 돈바스는 물론 남부의 헤르손주와 자포리자주에서도 모두 철군해야 한다고 요구했지만, 지금은 우크라이나가 돈바스를 포기하면 자포리자·헤르손에서는 전선을 동결할 것이라고 제안하고 있다고 로이터는 설명했다. 또 현재 러시아가 점령 중인 우크라이나 하르키우주와 수미주, 드니트로페트로우스크주의 일부 지역을 넘겨줄 의향도 내비치고 있다고 덧붙였다.

소식통들은 이러한 변화가 푸틴 대통령의 ‘타협 의지’를 보여주는 것이라고 전했다.

푸틴 대통령은 15일 알래스카 회담에서 트럼프 대통령과 러시아의 요구 조건과 양보 의지를 논의했다고 소식통들은 전했다. 하지만 우크라이나로서 돈바스 철수는 받아들이기 어려운 요구다.

러 “젤렌스키 선거 미루고 있어 법적 정당성 문제 선결돼야”

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과 만날 준비가 됐지만 젤렌스키 대통령의 정당성 문제가 선결돼야 한다고 강조했다.

러시아는 우크라이나와 정상회담에 대해 원칙적으로 반대하지 않지만, 젤렌스키 대통령이 지난해 5월 임기가 만료되고도 계엄을 이유로 선거를 미루고 있어 법적 정당성에 문제가 있다고 지적하고 있다.

라브로프 장관은 지난 19일 방송 인터뷰에서는 “회담은 언론이나 방송을 위해 준비되는 게 아니라 전문가급부터 시작해 최대한 철저히 준비돼야 한다”며 회담이 단기간에 조직될 가능성을 일축하기도 했다.

우크라이나도 정상회담보다는 안전보장 합의가 우선이라는 입장을 내놓았다.

젤렌스키 대통령은 이날 성명에서 동맹국들이 우크라이나 안전보장 방안에 합의한 이후에야 푸틴 대통령과 양자회담을 할 수 있다고 강조했다.

지난 18일 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 정상회담을 조율하기 시작했다고 발표하면서 우크라이나 종전 논의가 진전될 것이라는 기대가 커졌지만, 정작 당사자들은 계속 평행선을 달리는 모습이다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 푸틴 대통령과 정상회담하고, 18일에는 백악관에서 젤렌스키 대통령, 유럽 정상들과 회담하고 다시 푸틴 대통령과 전화 통화했다.

백악관 정상회담에 참여한 유럽 지도자들은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 회담이 2주 내 이뤄질 수 있다고 말하거나 스위스 제네바를 회담 장소로 추천하며 러시아·우크라이나 정상회담 기대를 더욱 키웠다.

푸틴 대통령이 모스크바를 개최지로 제안했다거나 오스트리아와 헝가리가 자국을 회담 개최지로 제공할 의사를 피력했다는 보도까지 이어지면서 정상회담 분위기가 조성되는 듯했다.

하지만 크렘린궁은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 전화통화에 대해 “러시아·우크라이나 직접 협상에 참여하는 대표의 급을 높이는 가능성을 연구하면 가치 있을 것이라는 아이디어가 논의됐다”고만 언급하며 애초에 선을 그은 바 있다.

안보논의마저…러 “우리도 꼭 포함돼야”

러시아는 미국, 유럽 주도의 우크라이나 안전보장 논의에 이견을 보였다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 지난 “러시아를 빼고 (우크라이나의) 안전 보장을 진지하게 논의하는 것은 (실체 없는 허상과 같은) 유토피아이며 무의미한 길”이라고 말했다고 AFP, 로이터통신이 보도했다.

라브로프 장관은 특히 “러시아 없이 논의된 집단적 안전 보장안에는 동의하지 않을 것”이라며 “중국, 미국, 영국, 프랑스와 같은 국가들이 참여한 가운데 우크라이나에 대한 안전보장이 동등한 기반에서 제공될 경우에만 수용할 것”이라고 말했다.

사실상 러시아와 중국 모두 논의에 참여해야 한다는 것으로, 유럽과 우크라이나 입장에서는 수용 불가능한 주장이다.