이미 비자 발급된 체류자도 검증 대상 범죄 이력 등 발견되면 취소 방침 미국 체류 중인 경우 추방 절차 시사

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미 행정부가 5500만 명 이상의 미국 비자 소지자 전원에 대해 비자의 적법 여부를 점검하고 있다고 AP통신이 21일(현지시간) 보도했다.

미 국무부는 AP통신의 질의에 서면 답변 형식으로 관광객을 포함한 모든 비자 소지자에 대한 점검이 진행되고 있으며, 문제가 있을 경우 비자가 취소되고 미국에 있는 경우 추방될 수 있다고 설명했다.

국무부는 비자 취소 사유와 관련, 허가된 기간을 초과한 체류, 범죄 활동, 공공 안전에 대한 위협, 테러 활동 관여, 테러 조직 지원 등이 해당된다고 설명했다.

국무부는 “우리는 조사의 일환으로 법 집행, 출입국 기록, 비자 발급 후 드러난 비자 부적격 요인 등을 포함해 모든 이용 가능한 정보를 검토한다”고 덧붙였다.

앞서 국무부는 지난 6월 학생 비자를 신청하는 외국인에 대한 비자 발급 결정에 앞서 해당 외국인의 소셜미디어 게시물을 점검한다고 밝힌 바 있다.