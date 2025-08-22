전문 강사 초빙 정원 디자인과 식물 관리에 관한 이론과 실습 균형 있게 배울 수 있어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 주민이 직접 꽃과 식물을 가꾸며 일상 속 정원 문화를 확산할 수 있도록 ‘마을정원사 양성교육 프로그램’을 운영한다.

최근 반려식물과 정원 돌봄(가드닝)에 관한 관심이 높아지고 있는 흐름에 발맞춰 마련됐으며, 전문 강사를 초빙해 정원 디자인과 식물 관리에 관한 이론과 실습을 균형 있게 배울 수 있도록 구성했다.

교육은 9월 11일부터 매주 1회, 회당 2시간씩 총 10회에 걸쳐 진행된다. 식물에 관한 단계별 주제를 다루어 초보자도 차근차근 실력을 쌓을 수 있도록 구성되었으며, 화분을 직접 심어보는 등 실습 중심으로 이루어진다.

프로그램은 중랑구민 누구나 신청할 수 있으며, 신청 기간은 8월 19일부터 29일까지다. 중랑구청 누리집에서 선착순으로 신청을 받으며, 총 20명을 모집한다.

교육비는 5만 원으로, 재료비와 실습에 필요한 도구 사용료가 모두 포함되어 별도의 추가 부담 없이 참여할 수 있다. 신청과 관련된 자세한 사항은 중랑구청 누리집 공고란 ‘2025년 중랑구 마을정원사 양성교육 수강생 모집’에서 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 마을정원사 양성 교육은 주민들이 직접 정원을 가꾸며 마을을 아름답게 바꿀 수 있는 소중한 기회”라며 “참여를 통해 식물을 가꾸는 즐거움을 함께 나누고, 앞으로도 주민과 함께 정원문화를 확산하기 위한 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.