전국 최초 인증제 도입으로 차별화된 돌봄 서비스 제공... 신뢰도 높은 서비스 구축 출산가정 방문해 돌봄서비스 제공하는 건강관리사 전문성, 신뢰성 강화하는 차별화된 인증 프로그램 인기

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 전국 최초로 시행한 ‘서초 산모·신생아 건강관리사 인증제’가 올해로 6년째 안정적으로 운영되며 산모와 신생아 돌봄 서비스의 품질과 만족도를 높여가고 있다.

‘서초 산모·신생아 건강관리사 인증제’는 출산가정을 방문해 돌봄 서비스를 제공하는 건강관리사의 전문성과 신뢰성을 강화하기 위한 서초구만의 차별화된 인증 프로그램이다. 관련 교육 프로그램을 통해 믿을 수 있는 인증된 건강관리사를 양성하고 능력 향상을 위해 지속적인 직무교육을 지원하는 인증제도로 2020년 도입 이후 현재까지 총 127명의 인증 건강관리사를 양성했다.

매년 1000여 명의 산모를 대상으로 실시하는 건강관리사 서비스 만족도 조사 결과, 전체 서비스 만족도는 92% 이상을 꾸준히 기록하고 있으며 인증 건강관리사에 대한 만족도는 94% 이상의 높은 수치를 보이며 인증제도의 신뢰성과 효과를 입증하고 있다.

이에 힘입어 지난 6~7월에 진행된 신규 인증 건강관리사 모집에는 사업 초기보다 많은 관심이 집중되며 정원 28명 모집에 63명이 신청해 2배 이상의 경쟁률을 보였다. 최종 선발은 근무 경력, 활동 이력, 자격증 보유 여부, 사회서비스 전자바우처 평점 등을 종합한 내부 심사를 통해 진행됐다.

구는 단순 인증에 머무르지 않고 매월 활동비 지급, 정기 만족도 조사, 체계적인 재교육 프로그램을 통해 건강관리사의 지속적인 동기 부여와 역량 강화를 도모하고 있다.

특히 만족도 조사 결과가 70% 미만이 3회 이상 반복될 경우 인증 자격을 취소하는 엄정한 기준을 적용하고 있으며 현재까지 자격 취소 사례는 없는 것으로 나타났다.

이와 함께 지난해부터는 일반 건강관리사와 제공기관장을 대상으로 ‘찾아가는 CS 교육’도 운영 중이다. 올해는 ZOOM을 활용한 비대면 방식으로 4개 기관, 66명이 참여해 접근성과 만족도를 동시에 높였다.

또, 8월 23일부터는 양재모자건강센터 프로그램실에서 신규 기본교육이 진행된다. 전문교육기관에 위탁해 운영되는 신규 기본교육과정(4주)에는 실무역량 강화 프로그램과 함께 ▲돌봄의 철학 ▲산모건강식단 ▲DIY 뜨개 카드지갑 만들기 등 힐링 프로그램을 도입해 건강관리사의 공감과 참여를 유도할 예정이다.

아울러 11월에는 기존 인증 건강관리사를 대상으로 자격 유지 보수교육도 실시된다. 보수교육은 신생아의 생리적 특성과 모유수유 심화 과정을 주제로 이틀간 진행될 예정이다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 산모와 신생아가 안심하고 지낼 수 있는 돌봄 환경을 조성하기 위해 제도 개선과 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.