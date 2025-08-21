-10년 새 3분의 1 토막 난 ‘서울 주택 구매력’

[헤럴드경제=서병기선임기자]KBS 1TV ‘이슈 PICK 쌤과 함께’가 오는 24일 저년 7시 10분 제244회 ‘서울 아파트값 포비아, 어떻게 바라보고 접근해야 하나?’편을 방송한다.

지난 6월, 정부는 고강도 대출 규제를 담은 부동산 대책을 발표했다. 집값이나 소득이 얼마이든 수도권 주택에 대해 주택담보대출 한도를 최대 6억 원으로 제한한 것이다.

이는 지난 2월, 서울시가 토지거래허가구역 해제와 재지정으로 집값이 6년 9개월 만에 최대 폭으로 상승하면서 대출 제한을 통해 과열된 부동산 시장을 진정시키려는 조치였다.

실제로 집값 급등세에는 어느 정도 제동이 걸렸지만, 전문가들은 후속 대책이 뒤따르지 않는다면 다시 집값이 반등할 수 있다는 우려를 표했다.

지난해 한국주택금융공사에 따르면 평균적인 소득과 자산을 가진 가구는 서울에서 전체 주택 100채 중 단 6채만 구입 가능했다. 10년 전(20채 이상 가능)과 비교하면 서울 집값이 가구 경제력보다 훨씬 빠르게 상승했음을 보여준다.

박준형 교수는 교육과 일자리 집중으로 인한 수도권 1극 체제를 현상의 원인으로 꼽았다. 그는 “집값과 상관없이 일자리 있는 지역에 부담 가능한 주거 기회를 충분히 공급해 주거 불안을 해소하는 것이 중요하다”고 말했다.

또 “무주택 가구의 소득·자산 데이터가 부족한 상태에서 정책이 수립돼 실제 수요를 제대로 반영하지 못하고 있다”며 데이터 기반의 정교한 접근을 강조했다.

끝으로 박 교수는 “이제부터라도 주택정책의 핵심에 집중해서, 주택가격 안정이 아닌 수요자 중심의 데이터 기반의 보다 정교한 접근이 이루어져야 한다”라고 전하며 강연을 마무리했다.