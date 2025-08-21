“정말 고민되는 것은 국력 키워야겠다는 것” “참으로 어려운 환경…호혜적인 정책 최선” “한반도 평화·번영 위한 실질적 해법 찾겠다” “자살, 사회적 재난이란 관점서 정책 전환”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 21일 “조만간 미국, 일본 순방을 가게된다”며 “외교에 있어서 저나 현재 일시적인 정권의 입지보다 영속적인 국가, 대한민국 국민 전체의 이익을 먼저 생각해야 되겠다는 다짐을 다시 한 번씩 하게 된다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 개최된 제8차 대통령 주재 수석·보좌관회의에서 “현재 국제 정세와 무역 질서가 재편되는 중에 풀어야 할 현안들이 너무 많다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “이 과정에서 제가 정말 고민되는 것은 국가의 국력을 키워야 되겠다라는 생각”이라며 “참으로 어려운 환경이기는 하지만, 국민을 믿고 국가 이익을 최우선에 두고, 호혜적인 외교안보 정책이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 오는 23일 아침 한일·한미 정상회담을 위해 5박 6일간의 순방길에 오른다. 한일·한미 앞에 놓인 수많은 통상·안보 의제를 논의하고 돌아오는 초대형 외교 이벤트를 앞두고 이 대통령은 국민의 지지를 호소하기도 했다.

이 대통령은 “우리 국민들의 굳건한 지지, 성원을 각별히 부탁드린다”며 “한반도의 평화와 번영을 위한 실질적인 해법도 계속 찾아나가겠다”고 강조했다.

또한 이날 이 대통령은 자살 문제를 다시금 언급하며 ‘사회적 재난’으로 규정해야 한다고 말했다. 이 대통령은 “자살 문제가 정말 더 이상 방치할 수 없을 정도로 심각하다”면서 “주요 국가들의 자살률이 감소 추세를 보이는 것과 달리 우리는 20년 넘게 경제협력개발기구(OECD) 자살률 1위라는 오명을 쓰고 있다”고 지적했다.

이어 이 대통령은 “자살로 내몰린 국민을 방치하면서, 저출생 대책을 논하는 것은 명백한 모순이다. 그리고 이건 국가의 책임을 방기하는 것에 다름 아니다”라며 “자살은 사회적 재난이란 관점에서 정책 패러다임을 전면 전환해야겠다”고 말했다.

이 대통령은 “예산과 인력 확충은 물론이고, 책임 있는 정책 추진을 위해서 범부처 전담총괄기구 구성을 포함한 자살예방 정신건강 지원 정책을 정교하게 만들어서 추진해 주길 바란다”고 당부했다.

끝으로 이 대통령은 세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 재차 언급하며 문화 산업 발전 지원 필요성을 주장했다.

이 대통령은 “케데헌을 통해서 다시 대한민국 문화의 우수성을 전 세계가 체감하고 있다. 문화예술은 무한한 경제적 가치를 지닌 국가 소프트파워의 핵심”이라며 “K컬처가 세계 속에 더 깊고, 더 넓게 뿌리 내리기 위해서는 기초가 튼튼해야 한다”고 했다.

이 대통령은 “세계적인 콘텐츠 기업 육성을 목표로 정책 금융을 확대 공급하고, 인공지능에 기반한 콘텐츠 생태계 구축에도 힘을 쏟아야겠다”며 “범정부 차원의 장기 전략을 수립해야 하겠다. 그리고 이 모든 문화예술 산업의 기초가 되는 순수 문화예술, 또 개별적인 문화예술 정책에도 각별히 관심 갖고 신경을 써 주시기 바란다”고 말했다.