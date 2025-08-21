점주 협의회 “원상복구 비용 부담 압박” 홈플러스 “폐점은 불가피…보상안 협의”

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스 입점업체들이 “15개점 폐점 계획을 철회하라”고 요구했다.

홈플러스 입점 점주 협의회는 21일 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열어 “홈플러스는 15개 지점 폐점이 골자인 긴급 생존 경영을 선언했다”며 “MBK에만 이득이 되는 폐점을 당장 멈춰야 한다”고 밝혔다.

이들은 “폐점 지점의 입점 점주들은 계약 종료에 따른 시설 원상복구 비용을 부담하라는 압박과 강요를 받고 있다”며 “이는 홈플러스가 책임져야 할 복구 비용을 점주들에게 전가하는 행동”이라고 비판했다.

협의회는 이어 “MBK는 단기 수익과 투자금 회수에만 몰두하고 있다”며 “홈플러스의 부실 경영이 가중되는데 이를 방관하고 사태를 더욱 키웠다는 사실이 드러나고 있다”고 했다.

부실 경영에 대한 조사와 진상 규명도 촉구했다. 이들은 “정부와 국회, 사정기관이 김병주 MBK 회장의 홈플러스 인수 과정에 불법적 행위가 있었는지, 또 홈플러스에서 MBK로 흘러간 부정한 자금이 있었는지 진상을 규명해야 한다”고 강조했다.

이날 홈플러스는 입장문을 통해 “회생절차로 인한 불편을 끼쳐 죄송한 마음”이라며 “15개 점포는 임대료 조정 협상에 진전이 없어 부득이하게 폐점 준비에 들어갈 수밖에 없었다”고 했다.

이어 “임대료를 조정하지 못하면 연간 영업손실만 약 800억원에 달해 회생에 부담이 큰 상황”이라며 “회생 기반을 확보하고 직간접 근로자 10만명의 삶의 터전을 지키기 위한 부득이한 결정이었다”고 덧붙였다.

마지막으로 홈플러스는 “15개 점포의 정확한 폐점 일정이 결정되는 대로 모든 입점 점주분에게 진행 계획과 보상 방안을 상세히 설명하고 협의하겠다”고 강조했다.