반려식물 건강 점검 및 분갈이·관리법 안내

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 오는 8월 23일 오전 10시부터 오후 5시까지 번동 벌말어린이공원에서 ‘찾아가는 반려식물 클리닉’을 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 주민들이 기르는 반려식물의 건강 상태를 전문가에게 점검받고, 올바른 분갈이와 관리·치료법을 배울 수 있도록 마련됐다. 현장에서는 선착순 100명에게 다육이를 무료로 증정해 일상에서 초록 힐링을 체감할 기회도 제공한다.

참여를 원하는 주민은 별도 사전 신청 없이 행사 당일 현장에서 선착순으로 접수하면 전문가로부터 상담과 진단을 받을 수 있다. 다만 ▷시가 50만원 이상 고가 희귀 작물 ▷수고 100㎝ 이상 수목류 ▷화분 지름 50㎝ 이상 대형화분 ▷실외 재배 식물 등은 진단 대상에서 제외된다.

구는 이번 행사에 이어 10월에도 반려식물 클리닉을 운영해 주민들이 지속해서 자연을 가까이에서 체험할 수 있도록 지원할 예정이다.

이순희 강북구청장은 “이번 클리닉이 반려식물을 건강하게 기르고 싶은 주민들에게 유익한 시간이 되기를 바란다”며, “앞으로도 생활 가까이에서 자연을 접하고 힐링할 수 있는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.