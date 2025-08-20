“‘집단 트라우마’ 안전망 충분치 못해”

[헤럴드경제=박로명 기자] 이재명 대통령은 20일 이태원 참사 현장에 출동한 이후 우울증을 앓던 소방대원이 숨진 채 발견된 데 대해 “상상조차 어려운 고통과 싸우며 버텨온 젊은 청년을 생각하니 마음이 미어진다”고 말했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “참사 이후 트라우마로 열두 차례 심리 치료를 받아왔지만 끝내 무거운 짐을 이겨내지 못했다. 명복을 기원하고 유가족에도 애도와 위로를 전한다”면서 이같이 언급했다.

이 대통령은 “지금까지 우리 사회는 국가적, 집단적 트라우마를 온전히 마주하고 치유하는 데 필요한 사회적 안전망과 심리 지원체계를 충분히 구축하지 못했다”며 “오히려 이를 개인이 감당해야 할 문제로 치부해 많은 이들이 도움을 받지 못하고 고립된 채 방치돼왔다”고 지적했다.

그러면서 “사회적 무관심이 계속된다면 트라우마는 더 깊어지고 장기화해 공동체 전체를 위협할 수밖에 없다”고 우려했다.

특히 “이 문제를 해결하기 위해선 우리 사회가 아픔을 함께 공유하고, 공동의 책임을 무겁게 인식하며 힘을 모아 회복에 나서야 한다. 연대와 화합이 무엇보다 절실한 때”라고 강조했다.

이 대통령은 “재난, 대형 사고 등으로 인한 집단적 트라우마를 겪는 피해자와 유가족뿐만 아니라 구조대원과 관계자 모두가 마음의 상처를 치유할 수 있도록, 후유증이 사회 전반의 건강을 위협하는 일이 발생하지 않도록 국가가 책임 있게 나서겠다”고 약속했다.

또 “진상 규명도 철저히 해나가겠다”며 “참사 원인과 과정을 성찰하며 다시는 이와 같은 비극이 반복되지 않도록 제도적·법적 안전망을 강화할 것을 약속드린다”고 말했다.

지난 2022년 이태원 참사 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료받아왔던 소방대원 A씨는 지난 10일 실종된 후 이날 낮 경기도 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 교각 인근에서 숨진 채 발견됐다.

김민석 국무총리도 페이스북을 통해 “안타깝다. 마음이 아프다”며 “이태원 참사로 인해 지금까지 고통을 겪고 계신 많은 분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 고인을 애도했다.