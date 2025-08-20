번개장터, ‘K-리커머스 전환’ 세미나 참여 “K-중고품 해외 인기에도 정부 지원 부족”

[헤럴드경제=강승연 기자] 빠르게 성장하는 K-리커머스 시장을 뒷받침하기 위해 정부의 실효성 있는 지원 대책이 나와야 한다는 제언이 나왔다.

20일 번개장터에 따르면 지난 19일 울산전시컨벤션센터에서 열린 2025 한국벤처창업학회 하계 학술대회에서 번개장터도 공식 토론자로 나서 ‘K-리커머스의 전략적 전환’을 주제로 논의했다. 이번 학회 세션은 K-리커머스 산업의 경쟁력 강화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

주제발표를 진행한 최화준 아주대 교수는 글로벌 리커머스 시장이 온라인 거래를 중심으로 연평균 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 전망된다는 점에 주목했다. 빈티드(Vinted), 메루카리(Mercari), 캐러셀(Carousell) 등 글로벌 리커머스 플랫폼의 사례를 소개하며 국가 간 거래가 활발하다고 전했다.

글로벌 리커머스 산업협회 유정화 부회장은 K-중고품이 해외 플랫폼에서 별도의 카테고리로 운영될 만큼 인기를 얻고 있음에도, 제도적·행정적 지원은 여전히 부족하다고 지적했다. 이어 플랫폼 해외 진출 지원, 행정 절차 간소화, 소비자 데이터 기반 전략 고도화가 시급하다고 강조했다.

김민서 서울여대 교수는 리커머스 산업이 제대로 자리 잡기 위해서는 의제매입세액공제 적용 품목 확대 및 공제율 조정 검토, C2C 소액거래의 면세 기준과 간이과세 적용, 수출품에 대한 조세 혜택(부가세 환급, 영세율 적용) 등 정책적 지원이 필요하다고 제언했다.

종합토론에 나선 이한수 번개장터 이사는 “한국 리커머스 시장은 글로벌 역직구라는 신성장 축을 형성하고 있으며, K-콘텐츠 팬덤과 결합한 특화 시장 확대가 산업 발전의 동력이 되고 있다”며 “정부는 역직구 활성화 대책을 실효성 있게 추진하고, 네거티브 규제 전환과 민관 협력 모델을 통해 성장 환경을 마련해야 한다”고 말했다.