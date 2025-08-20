정부 석유화학 구조개편안 발표 이후 업계 협약 맺어 LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션 등 10개 기업 참석 남정운 한화솔루션 사장 “中 쫓아오니 도망가야” “사업재편 필요” 업계도 뜻 모아…연말까지 계획 제출해야

[헤럴드경제=박혜원 기자] 정부가 자율적 구조조정을 골자로 한 석유화학 구조개편안을 발표한 20일, 김정관 산업통상부 장관이 석화업계 최고경영자(CEO)들과 상견례 겸 개편안 관련 간담회를 가졌다. 이날 CEO들은 사업재편이 시급하다는데 공감대를 모으고 이후 구체적인 방안을 논의할 것으로 보인다.

이날 오후 대한상공회의소에서 열린‘석유화학 업계 사업재편 자율협약식’에서 김 장관은 석유화학 CEO들과 만나 정부 구조개편안에 대한 협약을 체결, 현장 애로사항과 등을 청취했다. 업계에선 김상민 LG화학 본부장, 이영준 롯데케미칼 사장, 남정운 한화솔루션 사장 등 석유화학 기업 10곳의 최고 레벨 임원들이 참석했다.

석유화학 CEO들은 이날 산업부에서 발표한 사업구조 재편안에 참여 의지를 보인 것으로 전해졌다. 또 중국산 석유화학 범용제품 저가 물량에 대한 정부 차원의 방지 대책을 주문했다. 남정운 한화솔루션 사장은 이날 행사가 열린 대한상의 로비에서 기자들과 만나 “중국이 하지 않는 다른 길로 가야 한다”며 “고부가가치로는 상시로 전환 중이다. 중국이 쫓아오니 계속 도망가야 한다”고 말했다.

이어 남 사장은 “정부에서 다 잘해주겠다고 했다”고 덧붙였다. 정부에서도 석유화학 업계에 적극적인 금융 및 제도적 지원 의지를 보인 것으로 풀이된다.

엄찬왕 한국화학산업협회 부회장은 “중국에서 새로운 게 들어올 수도 있으니 관세 장벽 같은 것이 필요하다는 이야기가 나왔다”며 “기본적으로 큰 틀에서 사업 재편이 필요하다는 것에는 다들 공감했다”고 전했다.

이날 정부가 발표한 구조개편안에는 국내 나프타분해시설(NCC) 설비 용량을 최대 25%까지 감축하라는 내용이 담겼다. 각 기업들은 이를 목표로 연말까지 구체적인 사업 재편 계획을 제출해야 한다. 정부는 기업 계획에 따라 맞춤형 패키지 지원안을 제공한다는 계획이다.