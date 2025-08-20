새 정부 들어 첫 공급망안정위원회 개최 “공급망 안정은 경제 대혁신을 위한 혈류”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 원자재 확보와 유통·생산 등 공급망 안정화 전 주기와 관련한 금융 지원을 강화한다. 올해 약 50조원 정책금융을 투입하고 중소·중견기업 선도 사업자에겐 초저리로 자금을 공급한다.

기획재정부는 20일 구윤철 부총리 겸 기재부 장관 주재로 새 정부 첫 공급망안정위원회를 열고 이런 내용의 ‘공급망안정화 전 주기 금융 지원 방향’을 논의했다고 밝혔다.

정부는 올해 공급망 안정화를 위해 45조8000억원 규모의 정책 자금을 저리로 공급할 계획이다. 여기에는 공급망안정화기금 10조원, 수출입은행 13조3000억원, 산업은행 18조원, 기업은행 4조5000억원 등이 포함된다.

신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험 등의 보증·보험 제공 시 4조4000억원 한도 내 공급망 대상 기업 보증료율 등을 우대 제공할 방침이다.

또 민관합동 공급망안정화펀드(1조8000억원), 글로벌 공급망 대응 펀드(6000억원)를 활용해 공급망 분야 중소기업 등에 집중적으로 투자한다.

정부는 대규모 자금이 필요한 첨단산업의 경우 첨단전략산업기금과 공동 금융 지원을 통해 지원 규모를 확대해 시너지 효과를 극대화하겠다고 밝혔다. 중소·중견기업 선도사업자는 공급망안정화기금에서 기업 신용도를 고려해 국고채 수준에 준하는 초저리 자금을 공급할 예정이다.

정부는 이날 단계별 지원 대책도 발표했다. 초기(상류) 단계에서는 핵심 광물·원자재 확보를 위한 자원 개발 지원을 확대한다. 핵심광물투자협의회 활성화를 통해 유망 자원개발사업을 발굴하고, 대출·투자·보증 등 필요 자금 패키지를 지원할 방침이다.

해외광물 자원 개발 사업을 대상으로 공급망 기금에서 500억원 규모로 투자하고 성공 조건부 융자는 확대한다. 핵심 광물 투자, 해운 인프라 건설 등 장기간 소요 사업 지원을 위해 공급망 기금의 투자·대출 기간은 10년에서 20년으로 연장한다.

운송·유통 등 중간(중류) 단계에서는 기존 품목 중심의 지원 대상을 경제 안보 서비스까지 확대하고 해운물류 업계 수요 등을 고려해 공급망 기금 지원 대상을 국내 유지·보수·운영(MRO) 제공 조선사까지 확대하는 방안을 검토하기로 했다.

해운물류 정책 연계 펀드 등을 활용해 해외 거점별 물류 인프라를 확충하고 중소선사 대상 신조, 중고선 확보 등에 저리자금을 제공하는 지원 프로그램을 확대 운영한다.

가공·생산·수요처 확보 등 최종(하류) 단계에서는 특정국 고의존 리스크 분산을 위해 대체 수입처의 수입단가 차액을 보조하고, 국내 생산시설이 있으나 경제성 열위로 생산 유지가 어려운 고위험 경제 안보 품목의 국내 생산 지원을 확대한다.

위기대응을 위한 인프라도 구축한다. 연내 ‘조기경보시스템 1단계 고도화’를 마무리하고 시범 운영에 돌입할 예정이다. 부처별 위기대응 실무매뉴얼을 점검·완비하는 동시에 범부처 합동 도상훈련을 실시해 실제 위기 상황에 대비한다.

구 부총리는 “공급망 안정은 경제 대혁신을 위한 혈류”라면서 “국가 경제의 생명선인 공급망 안정화를 위해핵심 품목의 국내 생산, 수입 다변화, 비축 확대 등을 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.