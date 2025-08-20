[헤럴드경제=최원혁 기자] 아르바이트하던 20대 대학생이 가게 사장의 미성년자 딸을 성추행하는 사건이 일어다.

20일 채널A에 따르면 사장 A씨는 지난 2월 “딸이 여러 차례 성추행당했다”며 경찰에 신고했다.

아르바이트생이던 20대 대학생 B씨는 만 12세였던 A씨 딸에게 신체 접촉을 시도했다.

CCTV에는 B씨가 뒤에서 껴안으려 하자 피해 아동이 자리를 피하는 모습이 담겼다.

또 B씨는 자리로 돌아온 피해 아동의 목과 등을 만지는가 하면 옷 속으로도 손을 뻗기도 했다.

지인으로부터 B씨가 딸을 만진다는 이야기를 전해 들은 A씨는 “(딸은) 그 사람 보고 싶지도 않고 너무 싫은데 엄마인 제가 아무것도 몰라서 괴로워했다더라”며 울분을 토했다.

B씨는 경찰 조사에서 “고의는 없었지만 (영상 속 행동이) 충분히 오해받을 만했다”고 진술했다. 그러면서 신고 내용에 포함된 다른 성추행 혐의는 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 13세 미만 미성년자 강제추행 혐의가 인정된다고 보고 처벌 의견으로 사건을 검찰에 넘길 예정이다. 13세 미만 아동에 대한 성범죄는 동의 여부와 상관없이 처벌 대상이다.