“계엄 해제 표결 방해 의혹, 억지 주장에 불과”

[헤럴드경제=김진 기자] 지난해 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원은 20일 “계엄 당일 밤 국회의장에게 당사 있던 의원들이 국회에 들어올 수 있도록 조치를 요청했다”고 말했다.

추 의원은 이날 자신의 페이스북에 “저에 대한 계엄 해제 표결 방해 의혹 제기가 억지 주장에 불과하다는 것을 입증하는 또 하나의 증거를 제시한다”며 이같이 적었다.

추 의원은 “계엄 당일 밤 00시 38분에 우원식 국회의장과의 통화에서 저는 ‘(국민의힘) 의원들이 출입통제로 당사에서 국회로 못 들어오고 있으니 국회의장이 출입 조치를 취해 달라’고 했다”며 “의장은 ‘여당이 경찰에게 요청하라’고 하면서 제 요청을 거절했다”고 했다.

추 의원은 “이 사실은 우원식 국회의장이 최근 유튜브(매불쇼 등)에 출연해 직접 확인해 줬다”며 “민주당 등 일부의 의혹 제기처럼 제가 당사에 의원들 발을 묶어 표결 참여를 방해하려 했다면, 왜 굳이 국회의장에게 당사에 있는 의원들이 국회에 들어올 수 있도록 조치해 달라고 요청했겠는가”라고 했다.

그러면서 “국회의장에게 의원들이 국회에 들어올 수 있도록 조치를 요청한 사실 자체가 계엄 해제 표결을 방해할 의도가 전혀 없었음을 보여주는 명백한 증거”라고 강조했다. 이어 “계엄 당일 당사에서 윤 전 대통령과 통화 후 의총 장소를 국회로 변경 공지하고 다수의 국회의원들과 국회로 들어간 사실과 함께, 국회의장에게 ‘의원들이 들어갈 수 있도록 국회 문을 열어달라’고 조치를 요청한 사실은 민주당이 꾸민 ‘표결 방해 거짓 프레임’을 무너뜨리는 또 하나의 결정적 증거”라고 했다.

한편 12·3 비상계엄과 관련해 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 추경호 당시 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 소속 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 특검은 추 의원이 계엄 선포 직후 홍철호 당시 정무수석, 한덕수 전 국무총리, 윤석열 전 대통령과 연달아 통화한 내역을 확보했고, 추 의원도 자신의 페이스북을 통해 관련 내용을 공개하고 의혹을 반박했다.

추 의원은 “저는 당사에서 대통령과 통화 뒤 의총 장소를 국회로 옮겼고, 당시 당사에 있던 동료 국회의원들과 함께 국회로 들어갔다”며 “대통령과 통화로 공모해 의원들을 당사로 모이게 해 표결을 방해할 생각이었다면 의총 장소를 국회로 변경하지 않고, 국회로 이동도 하지 않으면서 계속 당사에 머물렀어야 한다”고 했다.