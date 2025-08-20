예로부터 유럽에선 북쪽바다를 검정, 서쪽바다를 흰색, 남쪽바다를 붉은색, 동쪽바다를 초록색으로 불렀다고 한다. 이는 바다의 특성에 기인한 것이 아니라 방위를 정할 때 임의로 붙인 것이다.

순전히 임의로 붙인 것일까. 흑해에 사는 조류는 바닷물색을 검어보이게 하고, 남쪽 홍해에 사는 해초 조류는 붉은 계통이 많았다고 한다. 굳이 따지면 갈조류와 홍조류쯤 되겠다.

그리스는 히타이트, 앗시리아, 프리기아, 아나톨리아, 비잔틴 등 흑해를 끼고 제국을 건설한 나라와 3000년 동안 친한 때가 별로 없었다. 그래서 흑해를 ‘비우호적인 바다(악세노스)’로 칭했다가, 알렉산드로스의 원정이후 지금의 튀르키예 땅이 그리스 친화적인 곳으로 바뀌자 발음이 비슷한 ‘우호적인 바다(억세노스)’로 잠시나마 바꿔부르기도 했다고 한다.

▶튀르키예 북부 경동지괴= 튀르키예 흑해 휴양지는 여름에도 긴 팔 옷을 입어야 한다는 말이 나올 정도로 서늘하다고 한다. 왜냐하면, 해안가에 높은 산과 고원이 있는 경동지괴(傾動地塊) 지형 때문이다. 우리의 평창,정선,태백을 떠올리면 될 것 같다.

튀르키예 문화관공부는 흑해 지역이 8~9월 쿨캉스의 대표여행지라면서 그곳의 매력을 한국민에게 전했다.

여름이면 현지인들이 즐겨 찾는 고원(高原)은 시원한 바람과 전통 목조 가옥이 어우러져, 마치 시간이 느리게 흐르는 듯한 평온함을 주며, 숲길 트레킹, 계곡 낚시, 전통 춤과 음악이 울려 퍼지는 축제까지 즐길수 있다고 한다.

▶일곱개의 호수 예디골레르 국립공원= 이스탄불에서 차로 몇 시간 달리면, ‘일곱 개의 호수’라 불리는 예디골레르 국립공원(Yedigöller National Park)이 한여름에도 시원한 공기로 여행자를 맞이한다. 숲길을 걷다 보면 졸졸 흐르는 시냇물과 새소리가 귓가를 스친다.

길목의 작은 마을 골목에는 오스만 시대 목조 가옥이 늘어서 있어 마치 시간여행을 온 듯한 기분이 든다. 이어지는 여정에는 유네스코 세계문화유산 사프란볼루(Safranbolu)가 기다린다. 잘 보존된 가옥과 옛 시장, 그리고 골목마다 퍼지는 달콤한 로쿰 향이 여행의 감성을 더한다. 해안으로 나서면 절벽 위 등대와 ‘튀르키예 최북단’을 알리는 표지판이 여행의 특별함을 완성한다.

▶오르두 기레순 경동지괴, 동부 흑해의 해안 고원= 동쪽으로 갈수록 풍경은 한층 장엄해진다. 특히 오르두(Ordu)와 기레순(Giresun)은 세계적 여행 가이드북 론리플래닛이 선정한 ‘2025년 꼭 가봐야 할 여행지’에 이름을 올린 곳이다. 그 명성답게 참바쉬(Çambaşı)·페르솀베(Perşembe)·케이팔란(Keyfalan) 고원은 맑은 공기와 깨끗한 물로 여행자를 맞이한다.

바닷가에 자리한 야손 곶(Yason Burnu)은 고대 그리스 신화 속 모험담이 깃든 장소다. 황금 양털을 찾아 나선 영웅 제이슨과 50명의 뱃사람들이 ‘아르고 호’를 타고 흑해를 누비며 모험을 펼쳤다는 전설이 전해진다. 파도와 바람이 만나는 이곳에 서면, 그 옛날 바다 위에서 들렸을 법한 노 젓는 소리까지 상상하게 된다.

한여름에도 긴 팔이 필요할 만큼 서늘한 고원 마을에선 ‘휘파람 말’이 바람을 타고 퍼진다. 그냥 신호가 아니라, 마을 사람들끼리 진짜 대화를 나누는 방식이다. 멀리 떨어진 언덕과 계곡 너머로도 소리가 또렷하게 닿아, 일상적인 인사부터 간단한 소식까지 모두 휘파람으로 전한다. 이 독특한 언어는 2017년 유네스코 인류무형문화유산 긴급보호목록에 등재됐으며, 지금도 이 마을에 가면 직접 들을 수 있다.

이어지는 길목에는 절벽 위에 세워진 수멜라 수도원이 숲 속에 숨어 있다. 깎아지른 절벽과 웅장한 석조 건물, 그 아래로 흐르는 계곡이 한 폭의 그림처럼 어우러진다. 여정의 마지막, 아르트빈의 깊은 산과 에메랄드빛 계곡이 흑해 여행의 장대한 피날레를 장식한다.

▶옥수수가루에 버터 치즈 듬뿍, 쿠이막 폭풍흡입= 흑해의 아침은 옥수수 가루와 버터, 치즈를 듬뿍 넣어 만든 쿠이막(kuymak)으로 시작된다. 치즈가 길게 늘어나는 그 순간, 현지인의 “더 돌려!”라는 웃음 섞인 외침이 들려온다. 점심 메뉴로는 갓 따온 케일로 끓인 따끈한 수프나, 바다에서 방금 잡아 올린 멸치를 노릇하게 구워낸 요리가 인기다.

언덕마다 펼쳐진 차밭에서는 찻잎을 따는 손길이 분주하다. 한 줌의 잎이 바구니에 담기고, 이내 갓 우린 따뜻한 차가 유리잔에 담겨 나온다. 차 향과 함께 느릿하게 흐르는 시간이 이곳만의 여유를 만든다.

세계적으로 명성 높은 헤이즐넛, 화덕에서 갓 구운 바삭한 삼순(Samsun) 피데, 부드럽고 달콤한 함시쾨이(Hamsiköy) 우유 푸딩도 입에서 가슴까지 즐거움을 배가시킨다. 튀르키예 피데는 우리와 똑같이 생긴 훙두께를 이용하고, 우리와 똑같은 반죽을 얇게 늘리 뒤 한국은 만두피나 칼국수로 쓰고, 튀르키예는 바로 구워버린다. 둘 다 유목 출신이지만, 한국은 정착의 역사가 길어서인지 더많은 공정을 거치고, 후딱 먹고 다른 곳에 이동했어야 했던 돌궐(투르크)는 바고 구워, 다른 식재료를 쌈싸듯 먹었던 것 같다.