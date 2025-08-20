‘한국’ 검색량, 계엄 때보다 많아…“뷰티·푸드·엔터주도 재평가”

[헤럴드경제=강승연 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 열풍으로 한국에 대한 관심이 크게 높아진 것으로 나타났다.

20일 구글 검색 트렌드에 따르면 현재(17~23일) 기준 전 세계에서 ‘한국(Korea)’ 검색량은 2022년말 이후 2년 8개월 만에 최대다.

구글 검색량으로 나타난 한국에 대한 관심은 비상계엄 사태 때보다 높아졌다. 현재 검색량을 100으로 했을 때 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 직후인 지난해 12월 1~7일 검색량은 99였다.

‘한국’ 키워드 검색량은 케데헌이 공개된 지난 6월 20일 이후 2배 수준으로 뛰었다. ‘한국 음식’(Korean Food) 검색량도 사상 최고 수준이다. 케데헌 공개 후 75% 급증했다.

케데헌에는 걸그룹 헌트릭스 멤버들이 김밥과 컵라면, 과자를 먹는 장면이 나오면서 외국인들의 관심이 높아진 것으로 보인다. 주인공이 김밥을 통째로 한입에 넣는 모습을 따라 하는 ‘김밥 챌린지’가 유행하기도 했다.

국내 기업들도 케데헌 열풍을 활용하고 있다. 농심은 신라면과 새우깡 등 일부 제품의 국내외 포장에 케데헌 캐릭터를 적용한 제품을 선보인다.

극 중에 나오는 컵라면 브랜드가 농심과 비슷한 ‘동심’이고, 신라면의 ‘매울 신(辛)’ 대신 ‘귀신 신(神)’이 적혀 있어 협업을 진행했다.

삼성전자는 케데헌을 주제로 한 갤럭시 테마를 다음 달 12일까지 갤럭시 스토어에서 무료 배포한다.

화장품과 관광 업계도 케데헌 효과에 기대를 걸고 있다. 영화에는 헌트릭스 멤버가 마스카라를 바르는 장면이나 북촌 한옥마을을 연상시키는 배경 등이 나온다.

화장품 기업 관계자는 “K-뷰티가 인기인 미국에서 케데헌이 유행인 만큼 한국 화장품도 시너지 효과를 볼 수 있지 않을까 기대된다”고 말했다.

호텔업계 관계자는 “보통 한국 드라마나 영화가 뜨면 일본이나 대만, 동남아 쪽 관광객이 늘어나는 경향이 있다”며 “‘한국을 여행지로 고려하지 않았다가 매력을 느끼고 오는 관광객도 있을 것 같다”고 말했다.

NH투자증권은 전날 보고서에서 “K-팝, 드라마, 영화 등 한류 콘텐츠의 확산은 단순 문화 소비를 넘어 한국 방문 수요를 자극한다”면서 “관광객이 늘어나고 외국인이 화장품을 구매하거나 길거리 음식을 체험하며 소비를 확대할 것”이라고 진단했다.