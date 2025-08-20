교육행정직 등 5개 직렬 67명

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시교육청(교육감 이정선)은 20일 시교육청 누리집을 통해 ‘2025년도 광주광역시교육청 지방공무원 제1회 임용시험’ 최종합격자를 발표했다.

이번 최종합격자는 지난 6월 21일 실시된 필기시험과 8월 8일 진행된 면접 전형을 거쳐 선발됐다.

직렬별은 ▷교육행정 58명(일반 53, 장애인 3, 저소득층 2) ▷전산 4명 ▷사서 3명 ▷시설(건축) 1명 ▷운전(일반) 1명 등 67명이다. 성별로는 여성 45명(67.2%), 남성 22명(32.8%)이었다.

연령은 20대 42명(62.7%), 30대 22명(32.8%), 40대 3명(4.5%) 순으로 나타났다. 최연소 합격자는 21세, 최고령 합격자는 47세다.

올해 면접시험은 평균 면접시간을 전년 10분에서 18분으로 확대하고, 응시자의 가치관과 직무역량을 더욱 면밀히 검증했다.

시교육청은 최종 합격선이 지난해보다 크게 상승하고, 면접을 통한 직무역량 평가가 강화되면서 우수 인재 진입이 확대됐을 것으로 기대하고 있다.

합격자는 오는 27일 지방공무원 어울배움터(구 지원중)에서 임용후보자 등록을 해야 한다. 이어 오는 9월 1~12일 광주교육연수원에서 ‘신규 지방공무원 공직적응 기본과정 교육’을 받은 후 신규임용후보자 명부에 따라 공무원으로 임용된다.

최종 합격 여부는 시교육청 누리집 및 온라인 교직원 채용시스템에서 확인할 수 있다.