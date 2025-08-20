이주영 전산학부 교수 연구팀 국제표준 이론적 기반 확립

국내 연구진이 이론적으로 가능한 최고 수준의 안전성을 입증하고, 구조를 병렬화해 속도를 극대화한 ‘결정론적 난수 발생기(DRBG)’를 개발했다. 이를 통해 사물인터넷(IoT) 기기부터 대규모 서버까지 적용 가능한, 안전하면서도 초고속의 난수 생성이 가능해졌다.

KAIST는 이주영 전산학부 교수 연구팀이 최적의 효율성을 달성하는 결정론적 난수 발생기를 설계했다고 20일 밝혔다.

결정론적 난수 발생기는 블록 암호, 해시 함수, 치환 등 기본 암호학적 연산을 활용해 엔트로피 소스(환경에서 얻는 무작위 데이터)로부터 예측 불가능한 난수를 만들어 낸다.

이렇게 생성된 난수들은 비밀키, 초기화 벡터 생성 등 대부분의 암호 알고리즘에서 활용되며, 이에 기반하는 전체 시스템의 근본적인 안전성을 좌우한다. 따라서 결정론적 난수 발생기는 암호학의 기반을 이루며, 그 효율성과 안전성을 개선하는 것은 매우 중요한 연구 과제다.

치환 함수는 양방향 계산이 가능한 암호 알고리즘의 기본적인 구성 요소로서, 미국 표준 SHA-3 해시 함수에 사용되면서 우수한 안전성과 효율성으로 많은 관심을 받고 있다.

하지만 SHA-3에 채택된 스펀지 구조는 치환 크기에 비해 출력 효율이 작다는 점이 한계로 지적됐다.

또 기존 치환 기반 결정론적 난수 발생기는 안전성을 증명할 때 ‘게임 호핑’이라는 기법을 사용해 왔다. 그러나 이 방식은 이론적으로 가능한 보안 수준보다 낮게 평가되는 한계가 있었다.

연구팀은 기존 게임 호핑 기법이 전체 게임을 지나치게 많은 단계로 나눠 분석한다는 점에 착안, 이를 단 2 단계로 단순화한 새로운 증명 방식을 제안했다. 그 결과, 기존 치환 기반 결정론적 난수 발생기의 보안 수준이 기존 대비 약 50% 향상된 안전성을 제공한다는 사실을 입증했다. 또 이 값이 이론적으로 달성 가능한 최대치임도 함께 증명했다.

또 연구팀은 새로운 병렬 구조를 개발, 여러 줄을 동시에 처리하듯 데이터를 병렬로 출력해, 치환 기반 난수 발생기가 낼 수 있는 최대 효율을 구현했다.

이 교수는 “POSDRBG는 소형 사물인터넷 기기부터 대규모 서버까지, 난수 생성 속도와 안전성을 모두 개선한 새로운 결정론적 난수 발생기”라며 “이번 연구가 진행 중인 결정론적 난수 발생기 국제 표준 개정 과정에서 긍정적 영향을 줄 것”이라고 말했다.

이번 연구는 이달 열리는 암호학 분야 국제학회 ‘크립토(CRYPTO)’에서 발표될 예정이다. 구본혁 기자