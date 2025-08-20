美 10대기업 격변 ‘엔비디아 1위’ 애플·아마존·테슬라…9곳 물갈이 韓은 삼성·SK·현대차·LG 그대로

#. 올해 미국 10대 기업(시가총액 기준)은 엔비디아·애플·아마존·알파벳(구글 모회사)·메타 등 인공지능(AI) 산업을 이끄는 빅테크 기업들이 채우고 있다. 빅테크들이 자체 주문형 반도체(ASIC) 개발을 위해 손잡은 팹리스(반도체 설계전문) 기업 브로드컴도 최근 주가 급등으로 10대 기업에 이름을 올렸다.

20년 전인 2005년 10대 기업이었던 엑슨모빌·GE·시티은행·월마트·화이자 등은 현재 순위에서 찾아볼 수 없다. 마이크로소프트(MS)를 제외하고 9개사가 모두 바뀌었을 만큼 20년 사이 역동적으로 재편된 산업 구조를 고스란히 반영하고 있다.

반면, 우리나라 10대 기업(자산총액 기준)은 20년째 그대로다. 삼성·SK·현대차·LG·롯데·포스코·한화·GS가 여전히 자리를 지켰고, KT·한진 대신 HD현대·농협이 새롭게 진입한 정도다.

경제계는 기업 규모에 따른 차등규제가 한국 경제의 역동성을 가로막고 기업의 성장 동기를 떨어뜨리고 있다고 지적한다. 중소기업→중견기업→대기업으로 클수록 ‘규제’는 늘리고 ‘지원’은 줄이는 탓에 기업들이 ‘어른’이 되기보다는 작은 ‘피터팬’에 머무르려 한다는 주장이다.

엔비디아처럼 ‘슈퍼스타 기업’이 우리나라에서도 나오려면 ‘피터팬 증후군’을 유발하는 기업규제를 대대적으로 정비해야 한다는 목소리가 나온다.

▶중견서 대기업되면 규제 늘어…성장 포기 ‘피터팬 기업’ 양산=한국경제인협회(한경협)·대한상공회의소(대한상의)·한국중견기업연합회(중견련)는 20일 서울 중구 대한상의회관에서 ‘기업성장포럼 발족 킥오프 회의’를 열고, 우리나라 경제의 역동성 저하 원인과 개선방향을 논의했다.

이날 회의에는 김창범 한경협 상근부회장, 박일준 대한상의 상근부회장, 이호준 중견련 상근부회장이 참석했다.

참석자들은 한국의 10대 기업은 물론 10대 수출품목도 20년째 반도체·자동차·선박·무선통신기기·석유제품 중심에 머무르고 있는 점을 지적하며 차등규제 해소가 시급하다고 입을 모았다.

이호준 중견련 부회장은 “중소·중견기업 등 특정 기업군에 한정한 ‘지원’ 정책은 현 상황에 안주하려는 유인을 제공할 수 있다”며 “궁극적으로 글로벌 경쟁에서 생존할 수 있도록 ‘소기업→중기업→중견기업→대기업’으로 이어지는 기업 성장의 전주기적 관점에서 긴 호흡의 ‘육성’ 정책으로 변모할 필요가 있다”고 강조했다.

우리나라는 중소기업을 졸업하면 적용받는 규제가 57개에서 183개로 3배 가까이 늘어나고, 중견기업을 벗어나면 209개에서 274개로 40% 증가한다.

상황이 이렇다 보니 스스로 성장을 회피하는 ‘피터팬 증후군 기업’들이 늘어나고 있다. 2023년 중견기업 기본 통계에 따르면 중소기업에서 중견기업으로 성장한 기업은 301개인 반면, 중견에서 중소로 돌아간 기업은 574개로 조사됐다.

김창범 한경협 부회장은 “기업이 스스로 ‘성장하고 싶도록’ 유인 구조를 재설계해야 한다”면서 “기업 생태계의 무게중심을 ‘생존’에서 ‘스케일업’으로 옮겨야 할 때”라고 말했다.

이어 “기업규모별 차별규제 해소, 각종 금융·세제상 지원 차별 완화, 과도한 경제형벌 개선이 필요하다”며 “기업형 벤처캐피탈(CVC)의 외부자금 출자한도(현행 40%)를 늘려 성장성 있는 기업들에게 풍부한 자금이 유입돼야 한다”고 주장했다.

박일준 대한상의 부회장도 “정부도 규모별 차등규제 해소 의지를 보이고 있다”며 “속도감 있는 정책성과를 위해 시행령·시행규칙 변경만으로 가능한 조치부터 이행하는 것도 방법”이라고 말했다. 이어 “글로벌 패권경쟁이 치열한 첨단산업군에 한해 금산분리, 동일인 규제 등을 예외 허용하는 방안도 대안”이라며 “기업 규모가 아닌 산업별 특성에 따른 규제방식으로 정비하되 궁극적으로는 일정한 규제 원칙만 정하고 자율규범체계로 전환하는 것이 바람직하다”고 강조했다.

▶중소·중견기업에만 인센티브 집중…제도 뜯어고쳐야=전문가는 한국 기업 생태계를 가로막는 가장 큰 걸림돌로 규제 누증 구조를 꼽았다.

김영주 부산대 교수는 “상법·공정거래법·자본시장법 뿐 아니라 금융지주회사법·조세특례제한법·유통산업발전법 등 주요 법안을 살펴보면 ‘규제 누증 구조’ 성격”이라고 지적했다.

김 교수는 “기업규모 구간에 따른 지배구조 규제의 단계적 강화(상법), 자산총액 확대에 따른 공시 및 내부통제 고도화 구조(자본시장법), 그룹 규모에 비례한 연결기준 감독·보고·통제요건강화(금융지주회사법), 대규모 점포의 등록·영업시간·의무휴업 등 사업행태 규율(유통산업발전법)이 대표적이 예”라고 말했다.

곽관훈 한국중견기업학회장은 “대기업으로 성장 단계에 있는 중견기업은 재정적 지원보다는 규제 완화 등 제도적 지원이 더 절실하다”며 “일정 조건을 갖춘 우량 중견기업이 사업다각화를 추진하면 지주회사 규제를 완화하는 등의 방안을 검토할 만하다”고 말했다.

대기업이 대규모 투자·고용으로 지역경제에 기여하고 있음에도 정작 인센티브는 중소·중견기업에 집중된 지금의 역진적인 제도를 정비해야 한다는 주장도 나왔다.

박일준 대한상의 부회장은 “지방투자촉진보조금은 중소·중견기업에 한정(입지보조금)돼 있거나 기업규모별로 차등 지원(설비투자보조금)하고 있고, 국회에 제출된 기회발전특구 관련 법안도 가업상속공제 적용대상을 중소기업과 매출액 5000억원 미만 중견기업으로 제한하고 있다”고 지적했다.

이재명 정부가 지방경제 활성화를 주요 어젠다로 삼고 있는 만큼 지방투자의 역진적 지원구조를 개선해야 한다는 주장이다.

경제단체는 조만간 ‘기업성장포럼’을 발족할 계획이다. 이를 통해 주요 관계부처·국회 등과 문제인식을 공유하고 정책대안을 함께 마련한다는 방침이다. 또한 기관별 조사·연구 결과물을 토대로 ‘슈퍼스타 기업 만들기’ 시리즈 보도에 나설 예정이다. 김현일 기자