일본 소장처 ‘유현재컬렉션’ 김홍도 ‘평생도 6폭 병풍’ 등 조선시대 서화 51건 환수·공개

포스코미술관이 500년 만에 일본에서 한국으로 돌아온 조선시대 서화를 국내 대중들에게 처음 소개하는 특별 전시회를 개최한다.

포스코미술관은 오는 11월 9일까지 서울 강남구 포스코센터에서 열리는 특별전시회 ‘The Hidden Chapter (더 히든 챕터) - 오백 년 만에 돌아온 조선서화’를 통해 일본의 저명한 한국미술 소장처인 ‘유현재(幽玄齋)컬렉션’의 조선시대 서화 51건을 환수 후 처음으로 일반에 공개한다고 20일 밝혔다.

유현재는 일본 교토의 고미술품점인 이조당을 운영하면서 한국 고서화를 수집했던 이리에 다케오 선생의 자택 당호다. 다케오 선생은 지난 1996년 본인의 소장품을 수록한 ‘유현재선한국고서화도록’을 출간해 국내외 미술 학계에 큰 반향을 불러온 바 있다.

이번 전시작은 조선 초기부터 근대기까지의 산수화, 인물풍속화, 기록화 등 다양한 장르를 아우른다. 대표 작품으로는 조선통신사 수행화원으로 일본을 두 차례 방문했던 연담 김명국의 ‘달마도’, 단원 김홍도의 ‘평생도 6폭 병풍’ 등이 있다.

특히 최근 인기 영화 등을 통해 조선 민화 속의 호랑이가 주목받고 있는 가운데 이번에 전시되는 정재 홍장중의 ‘수하호도’에서는 소나무 아래에 사실적으로 표현된 호랑이의 매력을 감상할 수 있는 점이 주목된다.

포스코미술관 관계자는 “그동안 현대미술 전시에 주력해 왔으나, 최근 몇 년간 고미술 전시를 병행하며 시대와 장르를 초월한 예술 교류를 시도하고 있다”며 “이번 전시는 우리 옛 그림과 글씨를 보다 쉽고 친근하게 감상할 수 있는 기회를 제공함과 동시에, 조선 미술사의 공백을 메우고 한국 회화사의 위상을 높이는 데 기여할 것”이라고 말했다.

포스코미술관은 예술 나눔의 공간이자 모두를 위한 미술관을 모토로 재능 넘치는 신진 작가부터 한국미술을 이끌어온 중진 작가까지 다양한 아티스트들의 창작 활동을 돕고 있다는 평가를 받는다.

대표적인 활동으로는 ‘신진작가공모전(2014~2020)’과 ‘중진작가 초대전, 하태임, 강박적 아름다움에 관하여(2024), 등이 있다.

아울러 다양한 ‘전시해설 프로그램’ 등을 함께 운영하며 일반 대중이 일상에서 문화예술을 풍요롭게 향유할 수 있는 열린 문화 생태계 조성에도 힘쓰고 있다. 김성우 기자