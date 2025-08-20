광복 80주년 기념 ‘조용필 단독콘서트’ 라이브·VOD 제공 기념 티켓 증정 이벤트

[헤럴드경제=손미정 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브가 KBS 광복 80주년 기념 단독 콘서트 ‘조용필-이 순간을 영원히’의 라이브(LIVE)와 다시보기(VOD)를 OTT 독점 제공한다고 20일 밝혔다.

오는 9월 6일 서울 고척스카이돔에서 열리는 이번 콘서트는 조용필이 1997년 ‘빅쇼’ 이후 약 28년 만에 서는 KBS 단독 무대로, 조용필과 함께 무대를 꾸며온 밴드 ‘위대한탄생’(최희선·이태윤·최태완·김선중·이종욱)이 함께한다. 지난 18일 진행된 콘서트 1차 티켓 예약은 온라인 오픈과 동시에 빠르게 매진되며 뜨거운 관심을 입증한 바 있다.

웨이브는 이 같은 조용필 단독 콘서트를 추석 당일 10월 6일 실시간 제공하고, 방송 종료 후에도 다시보기를 통해 즐길 수 있도록 준비했다.

웨이브는 이번 라이브, 다시보기 OTT 독점 제공을 기념해 20일 오후 2시부터 27일까지 ‘조용필-이 순간을 영원히’ 웨이브 티켓 증정 이벤트를 진행한다. 웨이브 구독자라면 누구나 웨이브 앱, 웹 이벤트 페이지에서 응모하기 버튼을 통해 참여할 수 있다. 9월 3일 발표되는 당첨자 총 100명에게는 1인 2매의 티켓을 제공한다.

웨이브 관계자는 “이번 조용필 단독 콘서트 제공과 이벤트를 통해 이용자들에게 특별한 관람 경험을 선사할 예정”이라며 “티켓 이벤트를 통해 현장에서의 뜨거운 감동은 물론, 현장을 함께 하지 못한 이용자들도 라이브와 다시보기를 통해 세대를 아우르는 전설적인 무대를 즐길 수 있기를 기대한다”고 전했다.