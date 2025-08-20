KAI, 폴란드에 유럽법인 설립 유럽 전역 마케팅 강화 한화에어로 하반기 중동 법인 본격 가동 LIG넥스원 사우디 현지 사무소 확장 유럽·중동 내 안보 이슈로 무기 수요↑ 현지 영업망 강화로 추가 수주 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] K-방산이 유럽, 중동 등에 해외 신규 법인을 잇달아 설립하고 있다. 유럽, 중동 내 무기 수요가 안보 이슈로 늘어나고 있는 만큼 현지 영업망 강화를 통해 수주 실적을 쌓아올리려는 전략으로 해석된다.

20일 금융감독원에 제출된 반기보고서에 따르면 한국항공우주산업(KAI)은 올해 6월 폴란드에 유럽 법인을 설립했다. 유럽 법인은 KAI 전략자산의 수출 지원 및 품질지원 업무를 수행하게 될 예정이다.

KAI는 폴란드, 프랑스 등에 별도 사무소를 운영하고 있다. 이번 법인 설립은 폴란드는 물론 프랑스, 영국 등 유럽 전역 마케팅을 강화하기 위해 설립됐다고 KAI 측은 설명했다.

한화에어로스페이스는 올해 하반기부터 사우디아라비아(이하 사우디)에 ‘중동&북아프리카 법인(Middle East&North Africa Regional Headquarters)’을 본격 가동할 예정이다. 해당 법인 설립은 지난해 말부터 본격적으로 추진됐고, 올해부터 인력 채용 등을 진행하고 있다. 한화에어로스페이스는 이집트와 UAE, 사우디에 별도 사무소를 운영하고 있다. 이번에 설립될 법인은 3개 사무소의 컨트롤 타워 역할을 수행할 예정이다.

LIG넥스원은 최근 사우디 현지 사무소를 확장 이전했다. 중동 사업 확대에 발맞춰 현지 거점 기능을 강화하기 위한 것이다. LIG넥스원은 중동 시장 공략을 강화하기 위해 전담 사업·연구조직을 꾸려 현지 맞춤형 설루션을 제안할 계획이다.

국내 방산 기업들이 유럽, 중동 영업망을 강화하고 이유는 현지 무기 수요가 늘어나고 있기 때문이다. 유럽은 지속적인 안보 이슈 여파로 무기 도입을 서두르고 있다. 우크라이나와 국경이 인접한 폴란드가 대표적이다. 도널드 트럼프 미 대통령이 유럽 주요 국가들이 다수 포함된 북대서양조약기구(NATO)에 방위비 인상을 지속해서 요구하고 있는 만큼 유럽 내 신규 도입 무기 규모는 더욱 확대될 것으로 관측된다.

중동의 경우 노후화 이슈가 무기 수요를 끌어올리고 있다. 교보증권 보고서에 따르면 중동 6개국(이집트, 사우디, 이란, 이스라엘, UAE, 이라크)의 전략 자산 8440기가 노후화, 성능 개선 등을 이유로 교체를 앞두고 있다. 이는 6개국이 운영 중인 전체 무기 중 68% 이상을 차지한다.

국내 방산 기업들은 해외 법인을 활용해 현지 마케팅을 강화, 유럽 및 중동 시장에서 수주릴레이를 이어간다는 계획이다. 유럽, 중동에서 확보한 탄탄한 입지는 K-방산의 추가 수주에 밑거름 역할을 할 것으로 전망된다.

한화에어로스페이스 K9 자주포와 KAI FA-50 전투기, 현대로템 K2 전차는 폴란드 시장 진출에 성공했다. 현대로템은 이달 초 폴란드 군비청과 65억달러(약 9조원) 규모의 K2 전차 2차 이행계약을 맺기도 했다. LIG넥스원은 최근 3년간(2022~2024년) UAE, 사우디, 이라크와 조단위 규모의 중거리 지대공 유도무기 공급 계약을 연이어 맺었다.

연이은 수주에 한화에어로스페이스, KAI, LIG넥스원, 현대로템의 총 수주잔고는 지난 6월 말 기준 100조원을 돌파했다.