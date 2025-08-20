호텔 단골 확보 위해 전용 혜택 마련

[헤럴드경제=신현주 기자] 신라스테이가 호텔 공식 홈페이지를 통해 직접 객실을 예약하는 ‘공홈족(공식 홈페이지 예약족)’을 위한 혜택을 강화한다.

신라스테이는 공식 홈페이지를 통해 예약하는 고객을 대상으로 10박 투숙 시 1박 숙박권 증정, 추가 신라리워즈 포인트 제공, 캐세이 포인트 적립 등 혜택을 제공한다.

호텔 업계는 충성도가 높은 단골을 유치하기 위해 공식 홈페이지와 전용 애플리케이션을 강화하고 있다. 혜택뿐 아니라 상세한 상품 정보를 제공하고 공식 홈페이지 전용 상품을 내놓고 있다.

‘신라스테이 10+1박’은 신라호텔·신라모노그램·신라스테이 통합 무료 멤버십인 ‘신라리워즈’ 회원일 경우 이용할 수 있다. 첫 투숙일로부터 24개월 이내에 10박을 투숙할 경우, 신라스테이 1박 무료 숙박권을 증정한다.

신라리워즈 회원은 공식 홈페이지에서 예약 시 신라리워즈 3000포인트를 추가 제공한다. ‘릴렉싱 위드 록시땅(Relaxing with Loccitane)’, ‘몬순 호캉스(Monsoon Hocance)’, 써머 다이브: 신라스테이 X 아레나(Summer Dive: Shilla Stay X Arena)’ 등 회원 전용 객실 패키지를 예약할 경우 현금처럼 이용할 수 있는 포인트를 증정하는 프로모션을 내달 14일까지 진행한다.

글로벌 항공사 ‘캐세이’와 손잡고 캐세이 회원들을 대상으로 혜택도 제공한다. 신라스테이 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예약한 캐세이 회원을 대상으로 1박당 300아시아마일즈가 적립된다. 신라스테이 전체 지점 숙박 시 상시 10% 할인 혜택도 제공한다.

체크인 시점에 객실 및 패키지 결제 시 캐세이 실물카드 또는 디지털 회원카드를 제시하면 마일리지 적립과 함께 할인 혜택을 받을 수 있다.