“한반도 평화 공존 새시대 반드시 열 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 20일 북한 김여정 노동당 부부장의 비난 발언과 관련해 “북 당국자가 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡하고 있는 것에 대해 유감을 표한다”고 밝혔다.

대통령실 관계자는 이날 “이재명 정부의 한반도 평화를 위한 선제적 조치들은 일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것”이라며 이같이 전했다.

이어 그는 “정부는 적대와 대결의 시대를 뒤로하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새시대를 반드시 열어나갈 것”이라고 말했다.

앞서 김 부부장은 19일 외무성 주요 국장들과 협의회를 열고 김정은 국무위원장의 대외정책 구상을 전달 포치(지도)했다고 20일 조선중앙통신이 보도했다.

김 부부장은 이 대통령의 대북 확성기 철거 등 조치를 겨냥해 “확실히 리재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북) 관계의 ‘개선’을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안깐힘을 쓰는 ‘진지한 노력’을 대뜸 알 수 있다”면서 “그러나 아무리 악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”고 힐난했다.

이어 지난 18일 시작된 한미연합훈련 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 연습을 두고 “화해의 손을 내미는 시늉을 하면서도 또다시 벌려놓은 이번 합동군사연습에서 우리의 핵 및 미싸일능력을 조기에 ‘제거’하고 공화국 령내로 공격을 확대하는 새 련합작전계획(‘작계 5022’)을 검토하고 있다는 사실에 주목하여야 한다”고 비판했다.

또한 그는 “우리는 문재인으로부터 윤석열에로의 정권 교체 과정은 물론 수십 년간한국의 더러운 정치 체제를 신물이 나도록 목격하고 체험한 사람들”이라며 “결론을 말한다면 ‘보수’의 간판을 달든, ‘민주’의 감투를 쓰든 우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 추호도 변함이 없이 대물림하여왔다는 것”이라고 말했다. 이어 “리재명은 이러한 력사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다”라고 지적했다.

이같은 김 부부장 메시지는 전날 김정은 위원장이 UFS 연습을 비판한 뒤 바로 다음 날 나온 것으로, 한미 정상회담을 앞두고 북한이 직접 견제구를 날린 것이란 해석이 나온다.