[헤럴드경제=김진 기자] 김기현 국민의힘 의원은 20일 “2023년 전당대회에서 통일교의 지원을 요청한 바가 없으며, 그 지원 여부에 대해서도 아는 바가 없다”는 입장을 거듭 밝혔다.

김 의원은 이날 오전 페이스북을 통해 자신이 국민의힘 대표로 선출된 지난 2023년 3·8 전당대회 당시 통일교의 집단 개입 의혹을 보도한 언론 기사를 반박하며 이같이 말했다.

김 의원은 “보도 내용에서도 언급되고 있듯이 통일교 윤모 전 세계본부장이 건진법사 전모씨에게 ‘김기현 의원은 우리(통일교) 행사에 한 번도 참석하지 않았고, 우리를 좋아하지 않는 것으로 알고 있다’는 내용의 문자를 주고받았다는 점에서도 저와 통일교는 아무런 관련이 없음이 명백하다”고 강조했다. 김 의원은 전날에도 같은 내용의 입장문을 배포했다.

한편 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 윤석열 정부 출범 전후 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨의 통일교 이권 청탁 의혹 및 당내 선거 개입 의혹 등을 수사 중이다.

특검은 통일교의 조직적인 국민의힘 입당 여부를 확인하기 위해 지난 13일 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색에 나섰으나, 국민의힘 반발에 부딪혀 중단했다.