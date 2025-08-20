김여정, 외무성 협의회…김정은 대외정책구상 지도 李대통령·조현·정동영·안규백 실명 거론해가며 비난 “한국, 진중치 못하고 무게감 없으며 정직하지 못해”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 대통령의 실명을 거론해가며 대남 비난 공세를 펼쳤다.

조선중앙통신은 김 부부장이 전날 외무성 주요 국장들과 협의회를 갖고 한국의 기만적인 ‘유화공세’의 본질과 이중적 성격을 신랄히 비판하면서 김정은 국무위원장의 대외정책구상을 전달 포치(지도)했다고 20일 보도했다.

김 부부장은 협의회에서 한국을 ‘미국의 특등충견’이라고 비난하는가하면 한국 국민을 향해서도 “실현 불가능한 정부 관리의 몽상으로 충만된 결의를 듣는 것만으로도 만족한 모양”이라고 조롱했다.

전날 김 위원장의 한미 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습을 겨냥한 비난이 공개된데 이어 ‘백두혈통 오누이’가 연일 대남 비난 공세에 나선 것이다.

먼저 김 부부장은 이 대통령의 “작은 실천이 조약돌처럼 쌓이면 상호 간 신뢰가 회복될 것”이라는 발언과 정동영 통일부 장관의 ‘남북관계 재정립 및 평화 공존 제도화’를 비롯한 5대 핵심과제를 거론한 뒤 “마디마디, 조항조항이 망상이고 개꿈”이라고 일축했다.

그는 “확실히 리재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북)관계의 ‘개선’을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안간힘을 쓰는 ‘진지한 노력’을 대뜸 알 수 있다”면서도 “평화를 위해 저들이 꾸준히 노력하고 있다는 모습을 지속적으로 보여주자는 속심”이라고 폄훼했다.

이어 “아무리 악취 풍기는 대결본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”며 “그들도 조한관계가 결코 되돌아오지 않는다는 것을 모를 리가 없다. 모른다면 천치일 것”이라고 막말을 퍼부었다.

또 “한국의 위정자들이 유화적인 모습을 연출하는 데는 분명한 목적이 있다”면서 “궁극적으로 조한관계가 되돌려지지 않는 책임을 우리에게 넘겨씌우자는 고약한 속심이 깔려있다”고 주장했다.

아울러 김 부부부장은 “우리는 문재인으로부터 윤석열으로의 정권교체 과정은 물론 수십년간 한국의 더러운 정치체제를 신물이 나도록 목격하고 체험한 사람들”이라며 “‘보수’의 간판을 달든, ‘민주’의 감투를 쓰든 우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 추호도 변함이 없이 대물림해 왔다”고 비난을 이어갔다.

그러면서 “리재명은 이러한 역사의 흐름을 바꿔놓을 위인이 아니다”고 평가했다.

김 부부장은 UFS 연습과 관련해서도 “미한의 침략전쟁연습을 벌려놓고도 리재명 정권은 ‘방어적 훈련’이라는 전임자들의 타령을 그대로 외워대고 있다”며 “합동군사연습에서 우리의 핵 및 미사일 능력을 조기에 ‘제거’하고 공화국 영내로 공격을 확대하는 새 연합작전계획(작계 5022)을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다”고 지적했다.

이어 “한국은 우리 국가의 외교상대가 될 수 없다”면서 “진중치 못하고 무게감이 없으며 정직하지 못한 한국에는 우리 국가를 중심으로 전개되는 지역외교무대에서 잡역조차 차례지지 않을 것”이라고 주장했다.

그는 국회 인사청문회 과정에서 나온 ‘북한정권과 북한군은 우리의 적’이라는 취지의 발언을 거론하며 조현 외교부 장관과 안규백 국방부 장관을 싸잡아 공격하기도 했다.

한편 통신은 김 부부장이 협의회에서 ‘적수국들에 외교적으로 선제대응하고 지역·국제지정학적 상황을 국익에 유리하게 조종해나갈 데 대한’ 김 위원장의 대외정책구상을 전달하고 토의를 진행했다고 보도했지만 구체적인 내용은 언급하지 않았다.