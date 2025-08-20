대형 게이밍 모니터 라인업 확대 오디세이 G7 37형·40형 출시 게임별 최적화된 3D 위해 게임사와 협업도

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 20일(현지시간) 독일 쾰른에서 개막한 세계 최대 게임전시회 ‘게임스컴(Gamescom) 2025’에 참가해 대형 게이밍 모니터 신제품을 선보인다.

삼성전자는 약 1400개 하드웨어·소프트웨어·게임 콘텐츠 제작사가 참여하는 세계 최대 규모 게임전시회인 게임스컴에서 약 1000㎡(약 303평)의 역대 최대 규모 전시장을 마련했다.

오디세이 G7 신모델(모델명: G75F)을 선보이는 한편 오디세이 3D, 오디세이 OLED 등 다양한 게이밍 모니터로 다양한 장르의 게임 체험 기회를 제공한다. 8월 한국을 시작으로 북미, 유럽 등 순차 출시 예정이다.

대형 게이밍 모니터 라인업 확대를 위해 새로운 크기의 오디세이 G7 신모델(모델명 G75F)을 선보인다. ▷37형 4K UHD 해상도(3840x2160), 16:9 화면 비율 ▷40형 5K2K WUHD 해상도(5120x2160), 21:9 화면 비율 2종이다.

37형과 40형 신모델 오디세이 G7(G75F)은 각각 4K UHD(3840x2160)와 삼성 최초 와이드 5K2K WUHD(5120x2160) 해상도를 지원한다.

1000R 곡률로 몰입감을 높이고, 각각 최대 180Hz(40형), 165Hz(37형)의 고주사율과 1ms(GTG 기준)의 빠른 응답속도를 갖춰 고사양 게임 환경에 최적화됐다.

VESA 디스플레이 HDR 600 인증과 더불어 최대 밝기 350니트를 지원해 우수한 명암비와 선명한 색 표현이 가능하다.

게임 화면에서도 최적의 HDR 화질을 제공하는 ‘HDR10+ 게이밍(Gaming)’, 화면의 색상을 자동으로 인식해 제품 후면 라이팅과 색상을 맞춰주는 ‘코어싱크(CoreSync)’, IT 기기를 모니터와 연결하거나 전원을 켰을 때 자동으로 인식해 해당 기기의 화면으로 전환해주는 ‘오토 소스 스위치 플러스(Auto Source Switch+)’ 등 최신 게이밍 기능을 제공한다.

이밖에 HAS(높낮이 조절), Tilt(상하 각도 조절), Swivel (좌우 회전) 등 인체공학적 디자인과 AMD 프리싱크 프리미엄 프로(FreeSync Premium Pro), DisplayPort 1.4(1개), HDMI 2.1(2개)를 지원해 최신 게이밍 스펙을 대거 탑재했다.

오디세이 3D 모니터는 게임 장면과 캐릭터 특성에 맞춰 3D 입체감을 조정할 수 있는 ‘초점 거리 조절(Focal Distance)’과 좌우 시차 인식 기반 3D 설정 옵션을 지원한다.

또한, 오디세이 3D 전용 플랫폼 ‘오디세이 3D 허브(Odyssey 3D Hub)’를 통해 사용자가 개인 취향에 맞게 3D 깊이감을 조절할 수 있다.

게임별 최적화된 3D 구현을 위해 대형 게임 개발사인 넷마블과 시프트업과 파트너십을 맺고 3D 게임 구현을 위한 기술 협업을 진행했다.

삼성전자 부스를 방문하면 넷마블의 하반기 출시 예정작 ‘몬길: STAR DIVE’과 시프트업의 인기 게임 ‘스텔라 블레이드(Stellar Blade)’를 3D 모드로 체험할 수 있다.

연내에는 이번 게임스컴에서 공개된 3종 외에도 ‘P의 거짓: 서곡’, ‘퍼스트 버서커: 카잔’ 등 50개 이상의 3D 지원 게임을 체험할 수 있도록 확대할 계획이다.

삼성전자는 오디세이 OLED 모니터를 통해 다양한 장르 인기 게임을 체험할 기회도 확대했다.

블리자드 부스에서는 500Hz 초고주사율 27형 ‘오디세이 OLED G6(G60SF)’ 약 80대를, 펄어비스 부스에서는 240Hz 4K 해상도 ‘오디세이 OLED G8(G81SF)’ 약 180여대를 배치했다.

22~23일(현지시간) 쾰른 중심부 Dock2 행사장에서 이용자 체험 행사 ‘더 월드 오브 #플레이갤럭시(The World of #PlayGalaxy)’도 진행된다. 오디세이 3D와 갤럭시 Z 폴드7 등 다양한 장치를 활용한 생생한 게임을 경험할 수 있다.

정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “게임스컴에서 대화면과 고성능을 요구하는 최신 게이밍 트렌드에 최적화된 신제품을 선보였다”며 “하드웨어 성능은 물론 게임별 최적화 환경 구현을 위한 게임사 파트너십을 지속 확대해 프리미엄 게이밍 모니터 시장을 선도할 것”이라고 말했다.

시장조사기관 IDC에 따르면, 주사율 144Hz 이상 글로벌 게이밍 모니터 시장에서 삼성전자는 2025년 1분기 금액 기준 18.9% 점유율을 기록하며 7년 연속 1위를 이어가고 있다.