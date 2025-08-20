[헤럴드경제=강승연 기자] 루이 비통이 첫 뷰티 컬렉션인 ‘라 보떼 루이 비통’을 오는 29일 국내에 공식 출시한다.

이번 컬렉션은 세 가지 카테고리로 선보인다. 루이 비통의 이니셜 LV가 의미하는 로마 숫자 55에서 착안한 55가지 색상의 립스틱 ‘LV 루즈(LV Rouge)’, 10가지 컬러로 가볍고 부드러운 립밤 ‘LV 밤(LV Baume)’, 4가지 컬러로 구성된 8종의 아이섀도 팔레트 ‘LV 옴브레(LV Ombres)’로 구성됐다.

컬렉션의 디자인은 독일 산업 디자이너 콘스탄틴 그리치치가 총괄했다. 지속 가능성에 주목해 알루미늄과 황동 같은 소재를 활용했다. 플라스틱 사용은 최소화하고 내구성은 높였다.

뷰티 크리에이티브 디렉터는 뷰티 분야에서 선구적인 아이콘으로 세계적인 명성을 자랑하는 메이크업 아티스트 데임 팻 맥그라스가 맡았다. 팻 맥그라스는 “‘라 보떼 루이 비통’은 탁월한 장인 정신과 혁신의 결실”이라며 “럭셔리 뷰티의 새로운 차원을 열게 될 것”이라고 말했다.

라 보떼 루이 비통은 오는 25일 전 세계 디지털 사전 예약을 시작으로, 29일부터 일부 루이 비통 매장 및 공식 온라인 홈페이지를 통해 만나볼 수 있다. 또한 루이 비통 도산 스토어에서는 9월 1일부터 컬렉션의 다양한 제품들을 직접 경험할 수 있는 3층 규모의 팝업스토어를 운영한다.

이번 뷰티 컬렉션 출시를 기념한 캠페인도 공개한다. 세계적인 사진 작가 스티븐 마이젤이 촬영을 맡고, 하우스 앰버서더 정호연을 비롯해 모델 이다 하이너, 추 웡, 아와르 오디앙이 참여했다.