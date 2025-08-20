20일 국회에서 ‘새정부 경제성장전략 당정협의’ “신산업 분야 재정·세제·금융·인력 패키지 지원” “균형발전 특별회계 규모 10조원 이상으로 확대” “스튜어드십 코드 적용 대상 확대, 지배구조 개선” “글로벌 기준 맞지 않는 과도한 경제 형벌 합리화”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 정부와 여당은 20일 “새 정부의 경제성장전략을 기술선도 성장, 모두의 성장, 공정한 성장, 지속성장 기반 강화 등 4대 정책 방향 하에 마련하기로 했다”고 밝혔다.

한정애 더불어민주당 정책위의장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘새정부 경제성장전략 당정협의’를 마친 뒤 “당정은 최근 우리 경제가 보호무역주의로 인해 대외 여건이 녹록지 않은 가운데 잠재 성장률이 빠르게 하락하는 엄중한 상황이라는 데 인식을 같이 했다”며 “당은 당면한 어려움 극복과 경제 재도약을 위한 구체적인 성장 전략 마련을 정부에 요청했다”라며 이같이 말했다.

한 의장은 “첫 번째로 기술 선도 성장을 위해 기업, 공공, 국민 등 전 분야에서의 AI 대전환을 추진하고 공공 데이터 개방도 적극 추진하기로 했다”며 “필요시 당에서도 공공 데이터 개방과 관련 입법을 통해서 적극 뒷받침할 계획”이라고 했다.

또한 “첨단 신산업 분야에서 핵심 프로젝트를 선정하여 재정, 세제, 금융, 인력 등을 패키지로 지원하기로 했다”고 밝혔다.

한 의장은 “둘째, 모든 국민이 성장의 기회와 과실에 참여하는 모두의 성장을 적극 추진하기로 했다”고 말했다. 이어 “지역균형 성장을 위해 K-지역관광 포털 패키지를 통해 지역 관광을 활성화하고 지역균형발전 특별회계 규모를 10조 원 이상으로 확대하며 기존 사업별 보조를 총괄 보조로 전환해 지역 여건에 맞는 자율적인 투자를 유도하기로 했다”며 “당은 민생경제 활력 제고를 위해 노란우산 공제 납입 한도 상향 등 소상공인 지원 확대, 1000원의 아침밥 확대 등 취약계층 생활비 경감 등을 주문했고, 정부는 이를 적극 검토하기로 했다”고 말했다.

한 의장은 “셋째, 공정한 성장을 위해서 가는 납품 대금 연동제 대상 확대 등 불공정 거래 해소, 그리고 산업안전보건법 적용 범위 확대 등 산업재해 근절을 요청했고 정부도 이를 신속히 추진하기로 했다”고도 했다.

아울러 “넷째, 지속성장 기반 강화를 위해 스튜어드십 코드 적용 대상 범위를 확대해 기업지배 구조를 개선하고 생산적 분쟁을 촉진시킬 것을 주문했으며, 정부는 이를 적극 추진하기로 했다”며 “또한 기업 활력을 제고하기 위해 글로벌 기준에 맞지 않는 규제와 과도한 경제 형벌을 합리화해 나가기로 했으며 당도 자체적으로 태스크포스(TF)를 구성해 정부와 함께 입법을 적극 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한 의장은 “정부는 이러한 내용을 담은 새 정부의 경제성장전략을 확정 후에 발표하고 남은 새 정부의 경제성장전략 과제 중에서 입법 사항 등은 차질 없이 처리될 수 있도록 적극 노력하기로 했다”고 덧붙였다.

정부와 민주당은 이날 공개 당정협의에서 “AI 3대 강국을 달성하겠다”며 한목소리를 냈다. 협의에는 김병기 민주당 원내대표와 한 의장, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 과학기술정보통신부 장관 등이 참석했다.

김 원내대표는 “모든 경제 주체가 협업하고 융합해야 한다. 민주당과 정부는 입법과 예산으로 그 전 과정을 확실하게 뒷받침하도록 하겠다”며 “민주당과 정부는 AI 3대 강국, 잠재성장률 3%, 국력 세계 5강의 꿈을 반드시 현실로 만들 것”이라고 강조했다.

배 장관은 “AI 3대 강국과 과학기술 5대 강국을 단순한 구호가 아니라 국가적인 실행 목표로 삼아 대한민국의 진짜 성장을 위해 총력을 다하겠다”며 “AI를 통해 대한민국의 성장 잠재력을 비약적으로 끌어올릴 수 있도록 범국가적 차원의 AI 대전환을 위한 기반을 고도화하고 확충하는 데 최우선을 두겠다”고 말했다.