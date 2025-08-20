‘활동사진 제작단 1기’ 시니어 수료생들이 제작부터 출연까지 참여한 첫 작품 19일 중랑면목미디어센터에서 시사회 개최… 관객과의 대화(GV)도 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 19일 오후 2시 중랑면목미디어센터에서 시니어들이 직접 제작하고 출연한 단편영화 ‘무지개 마을’ 시사회와 관객과의 대화(GV,Guest Visit)를 개최했다.

이번 단편영화는 중랑면목미디어센터 ‘활동사진 제작단 1기’ 수료생들이 처음으로 공동 제작한 작품이다. ‘활동사진 제작단 1기’는 50세 이상 중장년층으로 구성된 영상 제작 교육과정 수료생들로, 지난해 10월부터 12월까지 ‘시니어 영상제작교실: 활동사진 제작단’ 프로그램을 통해 시나리오 작성, 촬영, 편집 등 영화 제작 전반과 연기 교육을 체계적으로 이수했다.

단편영화 ‘무지개 마을’은 은퇴 후 평범한 일상을 살아가던 전직 요원들이 마을의 평화를 지키기 위해 각자의 특별한 능력을 발휘하며 펼쳐지는 이야기를 그렸다. 수료생들이 직접 촬영하고 연기까지 참여해 완성한 작품으로, 시니어 세대의 새로운 도전과 창의적 역량을 엿볼 수 있다.

시사회 후에는 시사회와 관객과의 대화(GV) 시간이 마련되어, 영화에 참여한 제작단과 관객이 함께 영화 제작 과정과 참여 소감 등을 나누는 의미 있는 대화의 자리가 이어졌다.

류경기 중랑구청장은 “활동사진 제작단 1기 수료생들의 열정이 담긴 단편영화를 구민들과 함께 나눌 수 있어 매우 뜻깊다”며 “이번 시사회가 시니어 세대의 문화예술 활동에 대한 관심을 높이고, 더 많은 분들이 영상 제작과 연기에 도전하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.