[헤럴드경제 = 김상수 기자] IMF도 이겨냈다. 운영하던 건설사가 부도로 직격탄을 맞았지만, 포기하지 않았다.

투포환 선수를 했을 만큼 강인하지만, 아들 입대엔 눈물을 감추지 못한, 강인하고 따뜻한 이 시대 아버지다. IMF 부도마저 이겨냈지만, 결국 하늘의 부름은 외면하지 못했다. 그리고 마지막 길, 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 7월 13일 서울의료원에서 홍승제(65) 씨가 뇌사 장기기증으로 4명 생명을 살리고 떠났다고 20일 밝혔다

그는 지난 7월 2일 인력사무소에서 배정된 인원들의 작업 상황을 확인하고자 현장을 둘러보던 중 갑자기 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 그리고 끝내 의식을 회복하지 못한 채 뇌사에 빠졌다. 이후 뇌사 장기기증으로 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증하며 세상을 떠났다.

그는 평소에도 나눔을 강조해왔다고 한다. 가족들에게 “내가 떠날 때 누군가에게 도움이 되는 사람이고 싶다. 내가 벌어놓은 자산도 기부하고, 내 몸도 아픈 사람들을 위해서 쓰일 수 있다면 좋을 것 같다”라고 입버릇처럼 얘기했다.

가족들도 늘 돕는 삶을 살아왔고, 마지막 순간에도 좋은 일을 나누고 떠나길 바라는 마음에 기증을 결심했다.

그는 마산에서 3남 2녀 중 넷째로 태어났다. 대학에서 건축학과를 졸업한 뒤 건설사에서 근무하다가 퇴사 후엔 직접 건설사업도 운영했다.

IMF로 부도를 맞는 아픔도 겪었다. 하지만 포기하지 않고 재기해 인력사무소를 운영해 왔다.

어린 시절엔 투포환 선수를 할 만큼 강한 체력을 가졌다. 하지만 아들이 입대하거나, 해외로 떠날 땐 눈물도 감추지 않는 아버지였다.

연말이면 남몰래 어려운 가정이나 보육원에 기부를 하기도 했다.

그의 아들은 아버지의 삶을 본받아 사회에 ‘빛과 기둥’이 되겠다며 마지막 인사를 남겼다.

“아버지와 함께 한 시간이 너무 짧게만 느껴지는데, 이제는 볼 수 없다니 믿어지지 않네요. 하늘나라에서는 마음 편히 잘 지내시고, 아버지가 보여주신 삶을 본받아서 사회에 빛과 기둥이 될 수 있도록 살아갈게요. 아버지, 너무나 사랑합니다.”