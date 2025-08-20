ADT캡스 기반 전국 소상공인 1000곳 대상 보안 강화, 매장 효율성 제고, 접근성 개선 등 AI CCTV, 키오스크, 스마트 냉난방 등 제공

[헤럴드경제=고재우 기자] SK쉴더스는 하나은행과 함께 소상공인을 대상으로 ‘디지털 전환 기기 지원 사업’을 진행한다고 20일 밝혔다.

디지털 전환 기기 지원 사업은 보안 강화, 매장 운영 효율성, 고객 접근성 개선 등 디지털 인프라와 환경 개선 서비스를 제공하는 상생 협력 활동이다. 디지털 기술 도입이 어려운 전국 소상공인 1000개 사업장을 대상으로 진행된다.

SK쉴더스는 ▷AI CCTV(매장·고객 안전 관리) ▷클린케어·에어 패키지(매장 위생·공기질 개선) ▷배리어프리 키오스크(장애인·고령층 접근성 강화) ▷위생관리 용품 서비스(청결 유지) ▷캡스 스마트 냉난방(에너지 효율화) ▷QR오더(비대면 주문·결제) 등 6개 서비스를 제공한다.

이중 캡스 스마트 냉난방은 소상공인의 매장 운영과 에너지 효율 개선을 동시에 지원한다. 세부적으로 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기술로 실내 온·습도를 자동 조절하고, 원격 제어, 간단한 설치 및 전담 사후관리(A/S) 등이 포함됐다. SK쉴더스는 올해 6월까지 스마트 냉난방 누적 설치 건수가 전년 대비 11.3% 증가했고, 평균 약 10%의 전기 사용 절감 효과가 있었다고 평가했다.

특히 올해부터 SK쉴더스는 지원 품목을 다각화했다. 국내 물리보안 브랜드 ADT캡스 역량을 기반으로 보안과 운영 효율, 고객 서비스 개선 등 매장 운영에 필요한 핵심 서비스를 선택할 수 있도록 구성한 것이 대표적이다.

디지털 전환 기기 지원 사업 신청은 다음 달 2일까지 받는다. 하나은행 모바일 앱 ‘하나원큐’의 개인사업자 전용 모바일 채널인 하나더소호, 하나은행·하나 파워 온 홈페이지 등에 신청이 가능하다.

장웅준 SK쉴더스 물리보안부문장은 “디지털 인프라 구축은 소상공인이 시장 변화에 대응하고 지속 가능한 성장을 이루는 핵심 기반”이라며 “앞으로도 보안과 운영 효율을 높이는 맞춤형 서비스를 통해 소상공인의 사업 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 밝혔다.