“관세수입 3000억달러보다 상당히 상향” “인도, 러시아 석유로 차익거래…용납 안 돼” “中 우크라戰 전부터 석유 구매…변동 적어” “연준 후보 11명 만날 것…엄선해 보고”

[헤럴드경제=김수한 기자] 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 올해 미국의 관세 수입이 3000억달러(417조2400억원)를 훨씬 웃돌 것이며, 이를 부채 상환에 먼저 사용하고 일부는 국민들에게 나눠줄 계획이라고 19일(현지시간) 밝혔다.

베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 “관세 수입이 올해 3000억달러가 될 수 있다고 말해왔는데, 상당히 상향 조정해야 할 것”이라고 말했다.

그는 “GDP 대비 재정적자 비율을 낮추기 위해 부채 상환을 시작할 것이며, 그 후에는 그것이 미국 국민들에게 (소득) 보전을 위해 사용될 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

베선트 장관은 중국과 인도가 모두 러시아산 석유를 수입하고 있는데, 인도에 대해서만 이를 이유로 고율의 관세를 부과한다는 지적에는 인도의 러시아산 석유 수입량이 최근 급증했고, 인도가 이를 통해 폭리를 취하고 있기 때문이라고 설명했다.

장관은 “(러시아의 우크라이나) 침공 이전을 돌아보면, 중국 석유의 13%는 이미 러시아에서 오고 있었다. 지금은 16%다”라면서 “인도는 (우크라이나 전쟁 전) 1%도 안 됐다. 그런데 지금은 42%까지 올랐다. 인도는 폭리를 취하고 있으며, 이를 재판매하고 있다”고 말했다.

그는 또 “인도식 차익거래‘라고 부를 만한 이 인도의 행태, 즉 값싼 러시아 석유를 사서 재판매하는 행위는 전쟁 중에 갑자기 생겨난 것으로서 용납할 수 없다”고 지적했다.

한편, 베선트 장관은 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 선출과 관련해 “11명의 유력 후보자들을 노동절 직전이나 직후에 만날 것”이라며 “명단을 줄여 트럼프 대통령에게 제출할 것”이라고 말했다.

그는 후보들에 대해 “지금 연준에 있거나, 과거 연준에 있었거나, 민간 부문에 있는 사람들”이라며 “열린 마음으로 그들 모두를 만나기를 기대하고 있다”고 덧붙였다.

앞서 CNBC는 차기 연준 의장 후보로 기존에 거론되던 8명에 더해 투자은행 제프리스의 데이비드 제르보스 수석 시장전략가, 래리 린지 전 연준 이사, 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 부문 최고투자책임자(CIO)가 명단에 포함됐다고 보도했다.

기존에 거론돼 온 후보는 현재 연준 이사진에 있는 미셸 보먼 금융감독 담당 부의장, 크리스토퍼 월러 이사, 필립 제퍼슨 부의장을 비롯해 조지 W. 부시 전 대통령 재임 시절 백악관 국가경제위원회(NEC) 부국장으로 일했던 마크 서머린, 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재, 제임스 불러드 전 세인트루이스 연은 총재, 트럼프 대통령이 공개적으로 언급한 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장과 케빈 워시 전 연준 이사 등이다.

베선트 장관은 트럼프 행정부가 촉구하는 연준의 금리 인하가 주택경기 활성화를 위해 필요하다고 재차 강조했다.

그는 “높은 금리의 분배적 측면을 주목하고 있다. 특히 주택 분야에서, 그리고 높은 신용카드 부채를 가진 저소득 가구에서 높은 금리는 분배의 역할을 한다”며 “자본지출은 잘 되고 있지만, 가계와 주택 건설은 고전하고 있다”고 진단했다.

그러면서 “금리 인하는 주택 건설의 증가를 촉진할 수 있고, 앞으로 1~2년 동안 (주택) 가격을 낮게 유지할 것”이라고 전망했다.