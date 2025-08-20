8월 21￣22일 주민 아이디어를 실제 아이디어로 구체화하는 협치 공론장

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구가 주민과 함께 만드는 민관협치 문화 확산에 나선다.

구로구(구청장 장인홍)는 8월 21일부터 22일까지 구청 평생학습관에서 ‘2026 민관협치 사업 발굴을 위한 소공론장’을 개최한다고 밝혔다.

이번 소공론장은 7월 8일 열린 대공론장과 7월 1일부터 15일까지 접수된 민관협치 사업공모에서 제안된 다양한 주민 아이디어를 실제 사업으로 구체화하기 위한 자리다. 주민이 제안한 생활밀착형 의제를 공론화하고 실현 가능성을 높여 2026년도 민관협치 사업으로 반영할 계획이다.

소공론장은 총 2회로 나눠 진행된다. 1회차는 8월 21일 ‘교육도시·생태환경도시’를 주제로 열리며, 2회차는 8월 22일 ‘복지도시·문화체육도시’를 주제로 이어진다.

주민 제안에 따라 △자전거 친화도시 △기후대응 자원순환 원스탑 △어르신 맞춤 교육 △구로 어린이식당 △여성친화도시 △누려보자, 체육시설 등 다양한 주제가 논의될 예정이다.

참여는 대공론장 참여자와 사업부서 직원 등 구로구에 관심 있는 주민 누구나 가능하다. 구는 문자 안내와 전화, 온라인 신청을 통해 참여자를 모집했으며, 각 주제별 10명 내외가 토론에 나선다.

소공론장에서 논의된 안건은 협치회의 의제발굴분과위원회 검토와 사업부서 협의를 거쳐 2026년도 추진 사업과 예산안으로 확정될 예정이다.

구는 이번 소공론장을 통해 단순 시설 요구나 개발사업이 아닌 주민과 행정이 함께 추진할 수 있는 생활 현안 중심의 의제를 적극 발굴한다는 방침이다.

자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 기획예산과 협력정책팀으로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “민관협치 소공론장은 주민 목소리를 정책에 반영하는 중요한 과정”이라며 “주민과 행정이 함께 고민하고 실행하는 협치문화를 정착시켜 구로구의 미래를 함께 만들어가겠다”고 말했다.