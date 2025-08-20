내달 3일 개막 앞두고 공동 기자회견 통로 넓히고 휴게 공간 마련 “쾌적하게” 내년 5년째…양측 “재계약 긍정적 검토”

[헤럴드경제=김현경 기자] “이제 외적 성장은 그만 지향해도 될 만큼 발전했습니다. 올해는 동반 성장하며 내적 수준을 올리려 합니다.”

국내 최대 아트페어 ‘키아프리즈(키아프+프리즈)’가 2주 앞으로 성큼 다가왔다. 키아프 운영위원장인 이성훈 한국화랑협회 회장은 19일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL)·프리즈 서울(FRIEZE SEOUL) 2025’ 공동 기자간담회에서 올해 키아프의 주제를 ‘공진(Resonance)’으로 정한다며 이같이 밝혔다.

내달 3~7일 서울 코엑스에서 열리는 키아프와 프리즈는 올해 4번째로 동시 개최된다. 올해는 전 세계 20여 개국, 175개 갤러리가 참여해 지난해(205개)보다 참여 갤러리 수가 12%가량 줄었다. 다만 프리즈(9월 3~6일)만 놓고 보면 전년(110여 개)과 비슷한 120여 개 갤러리가 참가한다. 키아프리즈 전체로 보면 20곳가량 감소한 숫자다.

이 회장은 “작년과 재작년에는 도떼기 시장 같은 느낌이 든다는 지적을 많이 받았다. 올해는 제대로 된 아트페어를 한번 해 보자고 생각했다”며 “지난 4월 화랑미술제에서 통로를 넓혀 봤더니 전시가 훨씬 여유 있는 느낌이었다. 심사도 엄격하게 해 갤러리를 많이 탈락시켰다”고 설명했다.

김정숙 한국화랑협회 총무이사도 “작년에 갤러리가 너무 많다 보니 동선이 복잡하고 휴게 공간이 너무 부족하다는 얘기가 많았다. 올해는 과감하게 홀마다 휴게 공간을 마련했다”며 “심사 기준이 높아졌다. 각 갤러리에서 경쟁적 작가가 있어야만 질적 향상을 할 수 있다”고 말했다.

해외·국내 갤러리, 키아프·프리즈에 3분의 1씩 참여

한국의 아트페어인 키아프와 글로벌 아트페어인 프리즈는 각각 해외 갤러리와 한국 갤러리가 전체의 3분의 1가량씩 참여하며 서로 교류를 넓히고 있다.

키아프에 참여하는 해외 갤러리는 총 50곳으로, 전체 참여 갤러리의 약 29%를 차지한다. 이 기간 독일, 이탈리아, 프랑스, 대만, 미국, 태국, 스페인 등 세계 주요 미술 거점의 갤러리가 서울에 모인다.

프리즈에서는 참가 기관의 약 35%가 한국에서 갤러리를 운영하는 곳이다. 패트릭 리 프리즈 서울 디렉터는 “참여 갤러리의 대다수는 아시아에서 운영하는 갤러리들이고, 한국 갤러리도 작년보다 비중이 올라갔다”며 “한국과 아시아 갤러리들의 위상이 높아졌다”고 말했다.

다만 둘의 차별점이 모호해졌다는 일각의 지적에 대해선 키아프가 한국의 작가들을 더 적극적으로 발굴하면 차별화할 수 있다는 입장이다.

이 회장은 “키아프가 해야 할 일은 한국 근현대미술의 재발견이다. 한국 작가를 해외에 소개하고 진출하도록 하는 것”이라며 “이는 한국 갤러리가 중심이 되는 키아프에서 이룰 수 있는 일이지 프리즈에서는 하기 어려운 일”이라고 강조했다.

키아프, 한국 미술의 확장…박서보·김창열·페르난도 보테로 등

키아프에는 가나아트, 갤러리현대, 국제갤러리, 선화랑, 표갤러리, 조현화랑, 학고재 등 국내 대표 갤러리들이 참가해 현대미술의 다양한 흐름과 한국 미술의 정체성, 국제적 확장 가능성을 보여준다.

샘터화랑은 단색화의 거장 박서보의 최근 묘법 시리즈를 출품하고, 표갤러리는 물방울 모티프를 통해 존재와 명상적 깊이를 표현한 김창열의 작품을 소개한다. 조현화랑은 한국의 대표적 추상 작가 김택상의 신작을 출품한다.

가나아트는 독창적인 실 설치 작업으로 주목받는 작가 시오타 치하루의 작업을 선보이며, 국제갤러리는 스위스 출신 작가 우다 론디노네의 작품을 소개한다.

해외 갤러리 중에는 아트 오브 더 월드 갤러리가 지난해에 이어 콜롬비아 출신의 세계적인 작가 페르난도 보테로의 작품을 선보인다. 디 갤러리는 프랑스 출신 초현실주의 작가 앙드레 마송의 대표작 등을 출품한다.

세대와 지역 아우르는 프리즈…쿠사마 야요이·갈라 포라스-김 등

프리즈는 전 세계 주요 갤러리들이 참여해 세대와 지역, 장르를 아우르는 예술 실천을 선보일 예정이다.

국제갤러리는 박서보, 하종현, 김윤신, 함경아, 안규철, 갈라 포라스-김 등 한국 및 디아스포라 작가들의 작업을 선보인다. 갤러리 현대는 정상화, 존 배, 김보희의 주요 작업을 소개한다.

가고시안은 ‘슈퍼플랫(Superflat)’ 미학의 선구자 무라카미 다카시를 중심으로 전시를 펼치고, 데이비드 즈워너는 쿠사마 야요이의 대표작 ‘인피니티 네트(Infinity Nets)’ 시리즈 회화와 호박 조각을 출품한다.

화이트 큐브는 툰지 아데니-존스, 대런 아몬드, 에텔 아드난 등의 작품을 선보인다. 안토니 곰리의 서울 첫 개인전은 화이트 큐브와 타데우스 로팍 등 양 갤러리에서 진행되며, 뮤지엄 산에서의 전시와도 연계된다.

특별 세션 프리즈 마스터스는 전후(Post War) 및 근대 미술을 집중 조명하는 섹션으로 돌아온다. 일본의 추상미술, 대만의 아방가르드, 한국의 모더니즘 회화를 아우르며, 역사적 맥락을 담은 설치 작업까지 폭넓게 전한다.

파트너십 내년 5년 차…“장기적으로 생각”

키아프와 프리즈의 공동 개최 파트너십 계약은 5년으로 내년이 마지막 해다. 이후 재계약 여부에 대해 양측은 모두 긍정적이란 입장이다.

이 회장은 “저희는 사단법인이기 때문에 회장이나 이사회 마음대로 하는 것이 아니라 총회 결의가 필요하다. 구체적 내용을 검토해 결의안을 만든 다음 결의를 받아야 한다”면서도 “아직 결정이 안 됐지만 굉장히 긍정적인 분위기에서 검토하고 있다”고 밝혔다.

패트릭 리 디렉터도 “프리즈 입장에서 키아프 파트너십에 굉장히 감사하고 있다. 결혼에 비유한 적도 있는데, 저희는 장기적 시각으로 들어온 것”이라며 “긍정적으로 논의되고 있고, 관계를 지속하길 기대하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “프리즈와 키아프가 상호보완적 아트페어로서 지난 3년간 초석을 다져왔다”며 “서울은 이미 글로벌 아트 허브로서 위상을 공고히 했다”고 평가했다.

리 디렉터는 또 “프리즈 서울은 아시아 아트계의 다양성과 깊이에 대해 지지하기 위해, 하나의 플랫폼으로서 만들어졌다”며 “다양한 관객과 갤러리, 컬렉터를 끌어모으는 역할을 하고자 한다”고 덧붙였다.