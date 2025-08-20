“文→尹, 더러운 정치체제 신물나도록 목격”

[헤럴드경제=김유진 기자] 북한이 이재명 대통령을 처음으로 실명 거론하며 강도 높은 비난을 쏟아냈다. 김여정 노동당 부부장은 “역사의 흐름을 바꿀 위인이 아니다”라고 직격하며, 남측의 유화 메시지를 “망상이고 개꿈”이라고 깎아내렸다.

조선중앙통신은 20일 김여정이 전날 외무성 간부들과 협의회를 열고 김정은 국무위원장의 대외정책 구상을 전달했다고 보도했다. 김여정은 “리재명 정권이 들어앉은 이후 조한 관계의 ‘개선’을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안깐힘을 쓰는 ‘진지한 노력’을 알 수 있다”면서도 “아무리 악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”고 주장했다.

그는 특히 이재명 대통령이 18일 을지국무회의에서 “작은 실천이 조약돌처럼 쌓이면 상호 간 신뢰가 회복될 것”이라고 발언한 것을 직접 거론하며 “그 구상에 대하여 평한다면 마디마디, 조항조항이 망상이고 개꿈”이라고 비난했다. 이어 “우리는 문재인으로부터 윤석열에로의 정권 교체 과정은 물론 수십 년간 한국의 더러운 정치 체제를 신물이 나도록 목격하고 체험한 사람들”이라며 “리재명은 이러한 력사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다”라고 말했다.

김여정은 이재명 대통령뿐 아니라 정동영 통일부 장관, 안규백 국방부 장관, 조현 외교부 장관 등 현직 장관들의 실명까지 거론하며 인사청문회 당시 “북한 정권과 북한군은 적”이라고 답한 발언을 문제 삼았다.

한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패(UFS)’에 대해서도 “침략전쟁연습”이라고 비난했다. 그는 “화해의 손을 내미는 시늉을 하면서도 또다시 벌려놓은 합동군사연습에서 우리의 핵 및 미싸일 능력을 조기에 제거하고 공화국 령내로 공격을 확대하는 새 련합작전계획(‘작계 5022’)을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다”고 말했다.

김여정은 끝으로 국제무대 외교전에서 한국을 고립시키겠다는 뜻도 드러냈다. 그는 “한국에는 우리 국가를 중심으로 전개되는 지역외교 무대에서 잡역조차 차례지지 않을 것”이라며 “외무성은 한국의 실체성을 지적한 국가수반의 결론에 립각해 적대 국가들과 그에 동조하는 나라들에 대응 방안을 모색해야 한다”고 지시했다.