[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 3일 발생한 금호읍에 위치한 채신공단 내 ㈜대달산업 화재(폭발) 사고 피해기업을 대상으로 긴급 안전점검을 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 긴급 안전점검은 영천시 건축디자인과, 영천지역건축사회 등 관련분야 전문가로 구성된 2개반 10여명의 점검반을 긴급 편성해 오는 22일까지(4일간) 운영한다.

점검반은 피해 공장의 벽·기둥 등 균열 여부, 주요 구조체, 부대시설 등에 대한 점검 후, 건축물 안전진단 및 정밀점검 대상 여부를 관계기관 등에 통보하여 조속한 정비 조치를 실시할 계획이다.

이번 점검을 통해 피해 건축물의 재축, 개축, 대수선 등 시설복구 방향을 검토하여 피해 기업의 시설보수 및 공장생산 가동이 원활히 이뤄지도록 지원할 예정이다.

최기문 영천시장은 “앞으로 예측할 수 없는 재난이 재발하지 않도록 각종 시설물과 취약지역에 대한 예찰 및 안전점검을 철저히 해 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 최선을 다해달라”고 말했다.