[헤럴드경제=최원혁 기자] 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅(43) 씨가 운영하는 병원에서 손발이 묶였던 환자가 숨진 사건을 수사 중인 경찰이 병원 관계자 4명을 추가로 입건했다.

19일 경기남부경찰청 형사기동대는 양재웅 씨가 운영하는 부천시 소재 병원의 A씨 등 간호진 4명을 의료법 위반으로 추가 입건했다고 밝혔다.

A씨 등은 의사의 처방이 내려지지 않은 의약품을 환자에게 제공하는 등 무면허 의료행위를 한 혐의를 받는다. 이로써 이 사건 입건자는 양씨를 포함해 기존 7명에서 11명으로 늘었다.

경찰은 의료법위반, 업무상과실치사, 유기치사 등 혐의를 받는 양씨를 이르면 이번 주 내에 피의자 신분으로 소환해 조사를 벌일 예정이다. 다른 피의자들은 이미 한차례 이상 소환 조사를 받은 것으로 파악됐다. 경찰은 양씨에 대한 조사를 끝으로 사건 송치 여부를 판단할 전망이다.

앞서 지난해 5월27일 이 병원에서 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 B씨가 입원 17일 만에 숨졌다.

유족은 B씨가 입원 과정에서 부당한 격리와 강박을 당했고 적절한 의료 조치를 받지 못해 숨졌다며 양씨 등 의료진을 유기치사와 업무상과실치사 혐의로 고소했다.

경찰은 지난 4월 양씨의 병원을 압수수색하는 등 수사를 벌여왔다.