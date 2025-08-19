[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 19일 경북도청과 경북교육청 충무시설을 방문해 2025년 을지연습 현장을 참관하고 관계자들을 격려했다.

이번 참관에는 의장단과 의회운영위원장, 6개 상임위원장, 운영위원회 부위원장이 함께 해 을지연습 종합브리핑을 청취하고 비상대비 태세에 임하는 관계자들에게 위문품을 전달했다.

2025년 을지연습은 지난 18일부터 오는 21일까지 4일간 진행되며 전시 충무계획의 실효성을 검증하고 위기대응 능력을 강화하기 위해 위기관리연습(CMX), 실제훈련, 도상연습 등 다양한 훈련이 실시된다.

특히 올해는 딥페이크 기반 가짜뉴스 대응, 통합의료 지원 대책, 인공지능(AI) 및 해킹에 따른 사이버위협 대응능력 강화 등 현실적 전시 현안 과제를 반영한 훈련이 포함됐다.

을지연습 진행상황을 보고받은 의장단과 상임위원장들은 “위기 상황에서는 부서 간 긴밀한 협조와 신속한 정보 공유가 필요하다”며 비상대비태세 확립의 중요성을 다시 한 번 강조했다.

경북도의회 의장 직무대리 최병준 부의장은 “을지연습은 국가안보와 도민의 안전을 지키기 위한 중요한 훈련”이라며 “도의회도 비상대비 역량 강화에 적극 협력하겠다”고 말했다.