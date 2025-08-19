[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 한 30대 남성이 SNS를 통해 자신의 정자를 기증, 동성 커플과 비혼 여성들의 임신을 도와온 사실이 알려져 논란이다.

지난 18일(현지시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 ‘하지메’라는 가명을 사용하는 38세 남성은 한 일본 매체에 출연해 지금까지 20명이 넘는 여성에게 정자 기증 요청을 받았으며 이 가운데 7명이 임신, 4명이 출산했다고 밝혔다.

하지메는 5년 전 불임인 친구의 간절한 요청을 받고 정자 기증을 시작했다.

그는 “처음에는 친구의 ‘아내와 잠자리를 가져달라’는 부탁에 당황했지만 사정을 이해하고 도와줬다”며 “이후 아이가 태어나 행복해하는 부부를 보고 다른 이들도 돕고 싶다고 생각하게 됐다”고 말했다.

하지메는 SNS 계정을 만들어 정자 기증을 시작했다. 그는 고객을 안심시키기 위해 매달 감염병 검사 결과를 공개하고 학위 증명성을 올려 신뢰성을 확보했다. 또 출장비만 받고 서비스를 무료로 제공하며 기증으로 임신된 아이에 대해서는 계약서에 서명하지 않고 친자 관계나 재정적 책임을 지지 않을 것이라고 분명히 밝혔다.

그의 정자를 원하는 요청자들은 다양했다. 실제 요청자의 상당수는 동성 커플이나 비혼 여성이었다.

일본에서는 법적으로 미혼 여성이나 동성 커플이 의료기관을 통한 정자 기증을 받을 수 없어 하지메의 서비스가 마지막 희망으로 불렸다. 지금까지 하지메는 20건 이상의 요청을 받았고 7명의 여성이 임신하는 데 성공했으며 그중 4명은 이미 출산했다.

일본은 현재 정자 기증 관련 종합법이 없는 상태로 산부인과학회 지침은 기증 대상자를 합법 혼인 관계의 부부로 한정하고 있다. 이마저도 대부분 남편 불임에 국한된다. 이에 일본 내에서도 온라인을 통한 비공식 기증 사례가 늘어나고 있으며 의료적 안전성·법적 책임 문제가 지적되고 있다.

누리꾼들 사이에서도 갑론을박이 벌어졌다. 일부 누리꾼은 “사회적 수요에 맞춰 법과 제도가 바뀌어야 한다”고 주장하는 반면 “공식적인 기록이 없으면 문제 있는 결혼 생활이 될 위험이 있다. 그것이 진짜 문제”라는 우려의 목소리도 나온다.

이러한 논란에도 하지메는 “돈 때문이 아니라 누군가에게 의미 있는 도움을 주고 싶다”고 밝혔다.