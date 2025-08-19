‘전시 상황’ 이유로 정장 기피했던 젤렌스키 트럼프와 2차 백악관 회동에서 ‘올블랙 정장’ 변신 “우크라 위해 트럼프 일정부분 맞춰주려는 태도”

[헤럴드경제=김영철 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 2월 도널드 트럼프 미국 대통령과의 만남 이후 6개월여 만인 18일(현지시간) 백악관에서 다시 만났다. 2월 회담 당시 냉랭했던 분위기는 온데간데없이 회담 내내 훈훈한 분위기가 조성됐다.

이날 회담에서 온화한 분위기가 조성된 건 젤렌스키 대통령의 남다른 노력이 결정적이었다는 분석이다. 젤렌스키는 회담 내내 트럼프 대통령에게 “감사하다”는 말을 10차례 넘게 했다. 특히 “전쟁이 끝날 때까지 정장을 입지 않겠다”는 신념과 달리, 이번 회담에선 전투복을 벗고 과감히 검은 정장을 착용한 채 회담장에 모습을 드러냈다. 이 같은 젤렌스키 대통령의 옷차림을 두고 트럼프 대통령은 “훌륭하다”고 추켜세웠다. 6개월 전 “정장이 없냐”며 젤렌스키 대통령에 대놓고 면박을 준 것과는 상반된 모습이다.

대통령 취임 전 : 방송 프로그램에 맞는 자유로운 의상 착용

이번 백악관 회담에서의 복장 변신을 계기로 우크라이나 국민 대통령 출신 젤렌스키 대통령의 패션 변천사도 관심을 모은다.

전직 코미디언이었던 젤렌스키는 대통령 취임 전까지는 맞춤 정장이나 방송 프로그램에 알맞는 의상을 주로 입었다.

젤렌스키 대통령은 지난 2006년 우크라이나판 ‘댄싱 위드 더 스타’에 출연했을 때는 축구공 프린트 티셔츠나 선명한 분홍색 수트를 입기도했다.

2019년 대선 기간 동안 그는 캐주얼하면서도 깔끔한 옷차림을 즐겼고, 일반 정치인들이 입는 세련된 정장이나 캐주얼 복장이 입는 경우가 잦았다.

대통령 취임 이후 : 경영자풍의 단정한 복장

대통령에 취임한 2019년부터는 정장과 기업 경영자풍의 단정한 복장을 입는 모습이 주로 나타났다. 대통령 취임식에선 진한 남색 수트에 흰 셔츠, 파란색 넥타이, 그리고 국가 상징 문양이 새겨진 목걸이형 훈장을 착용했다.

우크라이나 남성복 의류 업체 다미를리의 설립자 엘비라 가사노바는 “젤렌스키 대통령은 취임 전까진 여유 있고 캐주얼한, 연예인다운 스타일의 옷을 입었다면, 취임 이후에는 깔끔한 정장과 은은한 색채, 권위를 보여주는 디테일로 구조적인 이미지로 바뀌었다”고 설명했다.

우크라이나 전쟁 이후 : 군복풍의 올리브색 재킷, 후드티, 티셔츠와 짧은 수염

2022년 2월 우크라이나 전쟁이 발발하면서 젤렌스키 대통령은 공적인 자리에서 군복 스타일의 올리브색 재킷, 후드티, 티셔츠와 짧은 수염의 패션을 고수하고 있다. 이는 “전쟁이 끝날 때까지 정장을 입지 않겠다”고 다짐하며 최전선 병사들과의 연대하려는 젤렌스키 대통령의 의지를 반영한다.

실제로 젤렌스키 대통령이 전선을 방문할 때에는 군용 장비와 전술복을 착용하기도 했다. 가사노바는 “그는 일관되게 군색조와 실용적 실루엣을 선택하며 국민과의 연대, 전시 지도자의 정체성을 강조하고 있다”고 말했다.

2월 트럼프와 정상회담~교황 장례식 : 군복 형식의 검은색 셔츠와 카고 바지

젤렌스키 대통령은 지난 2월 백악관 회동에서 군복 형식의 검은색 셔츠와 카고 바지를 입고 나타났다가 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령, 리얼 아메리카 보이스 소속의 브라이언 글렌 기자에게 공개적으로 질책을 받기도 했다.

“왜 정장을 입지 않았느냐”는 글렌의 질문에 젤렌스키 대통령은 “우리나라가 전쟁 중이 아니면 멋진 수트를 입을 것이다. 아마 당신의 파란색 수트보다 더 근사할 것”이라고 응수했다. 하지만 당시 젤렌스키 대통령 옆 소파에 앉아 있던 마코 루비오 미 국무장관은 인상을 찌푸린 채 시선을 돌렸고, 밴스 부통령은 실소를 터트리는 모습이 포착됐다.

4월 교황 장례식에서도 젤렌스키 대통령은 올블랙 차림에 블랙 야전재킷을 걸쳤고, 6월 네덜란드 나토 정상회의에는 블랙 셔츠와 전투화에 군복풍 재킷을 착용한 채 모습을 드러냈다.

8월 트럼프와 정상회담 : ‘올블랙 정장’

“전시 상황”을 이유로 정장을 기피했던 젤렌스키 대통령의 오랜 기조는 18일 미국과의 정상회담에서 바뀌었다. 지난 2월 말 검은 군복에 전투화를 신고 백악관을 찾았던 것과는 달리 이날 의상은 이날 ‘올블랙’ 정장이었기 때문이다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과의 회담에 검은색 셔츠와 검은색 재킷을 입고 등장했다. 군복을 연상케 하는 디자인이긴 했으나 엄연한 정장 차림이었다. 패치 포켓이 달린 이 재킷은 우크라이나 브랜드 ‘빅토라니시모프’의 작품으로, 젤렌스키 대통령이 올해 대부분 이 브랜드 옷만 입어왔다는 게 업체 측 설명이다.

해당 업체의 디자이너 아니시모프는 등과 소매에 통풍구를 추가해 “군사적 뉘앙스를 유지하면서 점차 민간 스타일로 옮겨가도록 했다”고 설명했다.

젤렌스키 대통령의 의상 변화에 백악관에서도 금세 화기애애한 분위기가 연출됐다. 백악관에서 쫓겨났던 ‘2월 참사’와 달리 이번 회담은 시종일관 서로를 배려하는 분위기 속에 대화가 오갔다.

리얼 아메리카 보이스 소속의 브라이언 글렌 기자는 이날 백악관 집무실에서 젤렌스키 대통령에게 “정장이 아주 멋지다”고 했고, 트럼프 대통령도 “나도 똑같이 말했다”고 거들었다. 이 자리에서 젤렌스키 대통령은 해당 기자에게 “나는 바꿨는데 당신은 같은 정장을 입었네요”라며 분위기를 유쾌하게 만들기도 했다.

앞서 지난 2월 28일 젤렌스키 대통령이 회담할 때는 복장에 대해 글렌 기자가 “왜 정장을 입지 않았냐”고 지적하듯 말했고, 젤렌스키 대통령이 “전쟁이 끝난다면 복장을 갖춰 입겠다. 아마 당신과 비슷한 옷을 입게 될 수도 있고, 더 좋은 걸 입게 될 수도 있겠다”하고 답하며 의상이 회담 분위기에 어깃장을 놓는 장면이 연출됐다.

이때 트럼프 대통령은 “당신은 카드가 없다”, “세계 3차 대전(이 일어날 가능성)을 도박하고 있다”, “무례하다” 등의 반응을 보이며 회담장 분위기를 더 냉랭하게 했다.

트럼프 질책에 일단 비위 맞추면서도 전시상황 강조

젤렌스키 대통령의 과감한 의상 변화에 대해선 그가 트럼프 대통령의 요구에 부응한 결과라는 분석이 나온다.

뉴욕 주립대 버펄로캠퍼스의 정치학 교수 제이컵 나이하이젤은 이날 젤렌스키 대통령의 의상을 두고 처칠의 2차대전 당시 ‘사이렌 수트’와 비교하며 “더 단정해졌지만 여전히 그 지역 상황이 심각하다는 메시지를 전달한다”고 분석했다.

이어 그는 “트럼프 대통령과 공화당 인사들에게 복장 문제로 공격받은 전례를 감안하면, 젤렌스키가 국가를 위해 일정 부분 관습에 맞춰주려는 태도를 보인 것”이라고 말했다.

한편 이번에 젤렌스키 대통령이 정장을 입고 온 건 백악관 측 요청이라는 외신 보도도 나왔다. 월스트리트저널은 이날 “백악관 측에서 우크라이나에 정장과 넥타이를 착용해달라고 요청했다”고 전했다. 그러나 이날 젤렌스키 대통령은 검은 셔츠에 검은 자킷을 입었지만 넥타이는 착용하지 않았다.