[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 사망 사례가 발생해 심층 역학조사에 착수했다.

19일 대구시에 따르면 STFS 양성 판정을 받고 치료 중이던 60대 여성 A씨가 지난 14일 숨졌다.

A씨는 지난달 초 오심 증상으로 종합병원에 입원했다가 증상이 악화돼 대학병원 중환자실로 전원된 뒤 STFS 양성으로 확인됐다.

시는 이번 사망 사례와 관련해 의무기록 확인, 관계자 인터뷰 등을 포함한 심층 역학조사를 진행하고 있으며 의료기관 내 접촉자 발생 여부도 조사 중이다.

STFS 환자의 혈액이나 체액과 접촉하면 2차 감염이 발생할 수 있다.

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 4월부터 11월까지 진드기 활동이 활발한 시기에 주로 발생하는 바이러스성 감염병으로, 작은소피참진드기에 물려 감염된다.

주요 증상으로는 고열, 오심, 구토, 설사, 식욕부진 등의 소화기 증상과 혈소판 감소 등이 있으며 현재까지 예방 백신이나 치료제가 없어 치명률이 높다.

올해 대구지역 SFTS 확진자는 19일 현재 총 8명으로 전년 동기(4명) 대비 증가했다. 최근 5년간(2020~2025년) 대구에서 보고된 SFTS 사망자는 총 4명(2020년 1건, 2023년 3건)이며 연령대별로는 60대 1명, 70대 3명이다.

김태운 대구시 보건복지국장은 “예방 백신이 없는 만큼 진드기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법”이라며 “야외활동 시 긴 소매와 긴바지 착용, 모자·장갑 쓰기, 풀밭에 눕거나 옷 벗어두지 않기, 기피제 사용, 귀가 후 즉시 샤워 등 기본 수칙을 반드시 지켜야 한다”고 말했다.

이어 “야외활동 후 2주 이내 발열, 소화기 증상 등 의심 증상이 나타나면 신속히 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다”고 덧붙였다.