김영훈 장관, 현장 급파·수습본부 가동 지시 산안법·중대재해처벌법 위반 여부 조사 착수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 경북 청도에서 선로 보수작업 중이던 노동자들이 무궁화호 열차에 치여 숨지는 사고가 발생하자, 정부가 사고 원인 규명과 강력한 제재를 예고했다.

고용노동부는 19일 오전 10시 50분경 발생한 이번 사고와 관련해 유명을 달리한 노동자들에 애도를 표하며, 즉각적인 사고 수습과 철저한 수사·감독을 지시했다고 밝혔다.

사고 직후 고용노동부는 본부와 대구지방고용노동청에 각각 중앙산업재해수습본부와 지역산업재해수습본부를 설치했다. 중앙수습본부장인 산재예방감독정책관은 현장에 급파돼 신속한 수습을 총괄하고 있다.

또한 대구지방고용노동청은 현장에 출동해 선로 주변 작업에 대해 즉시 작업중지를 명령했으며, 향후 특별근로감독도 진행할 예정이다.

고용노동부는 국토교통부와 협업해 구조적 원인을 철저히 조사하고, 15명 규모의 수사전담팀을 꾸려 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 집중 수사할 계획이다.

김영훈 고용노동부 장관은 “일어나선 안 될 후진적 사고가 또다시 발생했다”며 “각종 산업안전 의무 위반이 드러나면 강력히 책임을 묻겠다”고 강조했다. 김 장관은 이날 사고 현장을 직접 방문해 상황을 점검하고, 재발 방지를 위한 철저한 원인조사와 엄정한 수사를 당부할 예정이다.