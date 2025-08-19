[헤럴드경제=고재우 기자] “광고에서도 도로교통법 위반?”

배달의민족 운영사인 우아한형제들이 공개한 광고가 소비자와 라이더 양측으로부터 비판을 받으면서 결국 삭제되는 촌극이 발생했다.

해당 광고가 도로교통법을 위반한 채 촬영됐기 때문이다. 소비자 사이에서는 교통법규를 위반하는 배달 기사들을 겨냥해 “현실 고증”이라는 비판이 쏟아졌다. 소비자 뿐 아니라 라이더들의 ‘문제 제기’도 이어졌다.

19일 업계에 따르면 우아한형제들은 최근 배민커넥티드 광고를 유튜브에 게시했다가 뭇매를 맞았다. 해당 광고에서는 라이더가 진입 금지로 표시된, 일방통행로로 보이는 곳을 역방향으로 이동하는 장면이 송출됐다. 엄연히 도로교통법 시행령 위반이다.

소비자들 사이에서는 당장 비판의 목소리가 나왔다. “○○ 고증에 충실한 배민 광고”라며 “법을 무시 해놓고 (광고 내) 법 지켰다는 문구를 추가했다”고 비판했다. 이런 비판이 무색하게도 배민 광고에는 ‘도로교통법을 준수해 안전하게 촬영했습니다’라는 문구가 표시됐다.

라이더들 사이에서도 비판이 제기됐다. 실제로 우아한형제들은 유튜브에 해당 광고가 업로드되자마자 라이더들의 문제 제기에 ‘수 시간’ 만에 광고를 삭제했다.

잘못된 광고로 우아한형제들의 그동안 노력도 빛이 바랜 분위기다.

우아한형제들은 지난 2018년부터 배민라이더스쿨을 운영 중이다. 현재 일산, 남양주 교육장이 오픈돼 운영 중이고, 올해 하반기에는 하남에도 문을 열 예정이다.

여기서는 교차로 통행·차로 변경·사고 다발 구간 대처법·실제 사고 사례 기반 방어운전 훈련 등 예방 교육 진행 중이다.

우아한형제들 관계자는 “해당 장면은 주변 행인, 교통 상황 등을 통제하며 연출된 장면으로 실제 상황이 아님에도 도로교통법상 부적절한 표현이 포함됐다”며 “우아한청년들은 안전과 법규 준수를 최우선으로 해 해당 장면을 즉시 조치했다. 향후 모든 콘텐츠 제작 시 안전 기준을 더욱 철저히 검토하겠다”고 밝혔다.

한편 한국도로교통공단에 따르면 2020년부터 지난해까지 이륜차 사망자는 총 2221명이었다.

구체적으로 안전 의무 불이행(1451명), 신호 위반(360명), 중앙선 침범(130명), 안전거리 미확보(55명), 직진 우회전 진행방해(28명), 교차로 운행 방법 위반(23명), 과속(20명), 기타(154명) 등으로 집계됐다.