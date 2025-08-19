시의회 “전화 걸어 직원 여부 확인 필요”

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전국에서 공무원이나 공기업 직원을 사칭한 물품 결재 사기범이 들끓는 가운데 여수에서도 시의회 사무국 직원을 사칭한 사기범이 출몰해 주의가 요구된다.

19일 여수시의회에 따르면 최근 시의회 사무국 직원을 사칭해 금전적 이득을 노리는 사기 시도가 발생했다며 시민들과 지역 업체들의 각별한 주의를 당부했다.

최근 시의회 직원을 사칭하며 허위 명함까지 만들어 여수시의회와 과거 계약 실적이 있었던 모 지역 업체에 접근한 사실이 확인됐다.

이 사칭범은 해당 업체에 견적서 제출 및 납품을 요구하는 방식으로 접근했다. 이를 수상히 여긴 업체가 시의회에 확인한 결과 해당 명함은 존재하지 않은 가공의 인물로 밝혀졌다.

이번 사기 수법은 최근 다른 지방자치단체와 공공기관에서도 발생한 사례와 유사한 방식으로, 신뢰를 바탕으로 한 공공기관의 명의를 악용하고 있어 문제이다.

시의회는 이런 피해를 방지하기 위해 공식 SNS 채널(페이스북, 홈페이지 등)을 통해 관련 내용을 시민들에게 알리고, 향후 유사 사례에 대해서도 적극 대응할 방침이다.

백인숙 여수시의회 의장은 “의회 사무국은 견적 요청, 납품 요구 등 모든 행정 절차를 정식 공문과 담당자 연락을 통해 진행하고 있다”고 해명했다.

한편 최근 경기도 수원에서는 시청 재무회계과 주무관이라며 적힌 가짜 명함을 내밀며 공사계약에 필요한 각종 서류를 요구하고 계약보증금 명목으로 금전을 요구한 사기범이 적발됐다.

경남 고성군에서도 군립공원사업소 직원을 사칭한 사람이 지역 건설사에 제습기 구매 대금 2600만원 선결제를 요구한 사실이 적발됐고, 충북 충주에서는 시청 공무원을 사칭하며 쌀 도매상 업체에 대리구매를 유도하다 적발되는 등 가짜 명함을 새겨 물품 사기를 벌이는 행위가 횡행하고 있다.