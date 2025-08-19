장애인석 변경, 2억원 부당이익 지적 장애인 연대 “대전시 시정명령도 무시” 정은경 장관 “장애인석 전수조사 검토” 구단 “개선작업 실시, 매출 이상 투자”

[헤럴드경제=조범자 기자] 프로야구 한화 이글스가 홈구장인 대전 한화생명 볼파크의 장애인석 특화석 변경 운영에 대해 구단 대표이사 명의의 사과문을 발표했다.

한화는 19일 공식 홈페이지에 박종태 한화 이글스 대표이사 명의로 ‘진심으로 사과드립니다’로 시작하는 사과문을 올렸다.

한화는 “이번 장애인석 특화석 변경 운영과 관련해 장애인 여러분을 세심하게 배려하지 못한 데 대해 책임을 통감하며 불편을 겪으신 장애인 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “이번 일을 계기로 대전 한화생명 볼파크를 장애인과 장애인 가족, 사회적 돌봄이 필요한 모든 분의 관람 친화적인 구장으로 탈바꿈시킬 계획이다. 19, 20일 복수의 장애인 단체와 함께 시설 개선을 위한 협의를 하기로 했다”고 설명했다.

이어 “이 협의에서 장애인 팬 여러분들의 실질적인 요구안을 도출해 동선과 예매 환경, 가격, 시설 등을 위한 전반적인 개선 작업을 실시할 것”이라며 “모든 비용 투자와 노력은 구단이 주도할 것이며 이번 일로 발생한 매출 이상으로 투자하겠다”고 약속했다.

구단은 “대전시와도 적극적으로 협업해 장애인 관람에 불편이 없는 최고의 장애인 관람 친화 구장으로 거듭나겠다”며 “마음의 상처를 입으신 장애인 여러분들과 한화 이글스에 실망하신 모든 팬 여러분께 진심으로 사과드린다”고 했다.

앞서 대전 장애인 단체들은 “한화생명 볼파크 2층 장애인석 90석이 인조 잔디로 덮여 착석이 불가능한 상태였고, 이동형 일반석이 일부 통로를 막아 휠체어 접근이 차단됐다”며 “구단은 이를 특별석으로 판매해 경기당 500만원, 총 2억원이 넘는 부당 이익을 취했다”고 비판했다.

대전장애인편의시설보장연대에 따르면 지난 4월 구장 내 장애인석 시야 확보를 위한 구조 개선, 휠체어석 안전 담장 설치와 안전관리 요원 배치, 중증장애인을 위한 동반 보호자석 설치 등을 요구하는 성명서를 구단 측에 공식 전달했으나 개선되지 않았다.

보장연대 측은 “대전시가 시정명령을 내렸음에도 구단은 이를 무시했고, 고발 직전에 이르러서야 마지못해 ‘원상복구’ 의사를 밝혔다”며 “사회적 책임이 있는 기업임에도 불구하고 사회적 약자 권리를 침해하고 금전적 이득을 취하는 비윤리적인 방식을 택했다”고 비판했다.

급기야 이 사안은 국회에서도 지적됐다. 정은경 보건복지부장관은 경기장 장애인석 전수조사 검토까지 언급했다.

18일 국회 보건복지위원회 전체회의에서 최보윤 국민의힘 의원이 한화 이글스 장애인석 특화석 변경 문제를 지적하며 전국 모든 경기장을 점검해야 한다고 하자 정은경 장관은 “지자체와 실태점검 방안을 협의해서 조사를 시행하는 방안을 검토하겠다”고 했다.